Alanya kent ölçeğinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından oluşturulan ve Alanya Belediyesi tarafından yürütülen ‘Eko Okul Programı’ kapsamında; 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminde eko okullarda Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi ve Atıksız Yaşam Eğitimleri gerçekleştiriliyor. Bitkisel Atık Yağların Kaynağından Ayrı Toplanması Projesi kapsamında sözleşmeli olunan DG Doğru Geri Kazanım firmasının Çevre Mühendisi ve Alanya Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünün teknik personelleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Eğitimler kapsamında sürdürülebilir çevre eğitimi ana başlığı altında atıkların geri kazanımı, bitkisel atık yağların kaynağından ayrı toplanması, iklim değişikliği ile çevresel sorunlar, küresel ısınma, atık piller ve atıksız yaşam için öğrencilerin ne tür davranışlar sergilemeli konularında bilgiler veriliyor.

ÇEVRECİ ÖĞRENCİLER BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN AYRI TOPLANMASI DESTEK OLUYOR

Çevreci okullarda bulunan öğrencilere; bitkisel atık yağların ayrı toplanmasının amacı, çevre kirliliğini önlemek, çevre ve insan sağlığını korumak için oluşan bitkisel atık yağları ayrı toplamanın gereği ve önemini vurgulayan eğitimler veriliyor. Çevreci öğrenciler de bitkisel atık yağları ayrı toplayarak fabrikalarda biodizele dönüşmesine aracılık ediyor.

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE DOSTU HEDİYE

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa programla ilgili açıklama yaparak, “Gelecek nesillere karşı temel sorumluluğumuz onlara temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Bizlerde bu sorumluluk anlayışı ile okullarımızda eğitimler düzenleyerek bu sorumluluk anlayışını öğrencilerimize aşılamayı hedeflemek istiyoruz.”

Alanya Belediyesi tarafından eğitime katılan öğrencilere eğitim sonrasında Yeşeren Tohum Kalemi hediye edildi.