Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Tütüncü, belediye meydanında düzenlenen iftar yemeği ile personeline veda etti. İftar yemeğine, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Cumhur İttifakı’nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer katıldı. Belediye personelinin tam kadro katıldığı iftar yemeğinde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez’imizin 15 yılına damga vurmuş belediye emekçilerimiz” diyerek, sözlerine başladı.

Bu buluşmanın bir veda olduğunu belirten Tütüncü, “15 yıl boyunca sizlerle her zaman burada, bu belediye meydanımızda böylesi güzel iftar sofralarında beraber olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadık. 15 yıl boyunca sizlerle hem mesai arkadaşı olduk, hem de her birinizle kocaman bir aile olmaya talip olduk. Geldiğimiz noktada bunu da başardık. 15 yılda Kepez’i nereden nereye getirdik. Aynı zamanda dostluk, aynı zamanda kardeşlik, aynı zamanda bir aile hukuku oluşturma anlamında da çok önemli mesafeler kat ettik “ dedi.

"Kurumsallaşmış bir Kepez"

“Kepez Belediyesi’nin bir olmayı başarmış bir belediye” olduğuna değinen Tütüncü, “15 yılın sonunda gurur vesilesi olarak bıraktığımız eserlere, hizmetlere yaptığımız çalışmalara bakarsanız hepsinin altında bunu görürsünüz. 31 Mart 2024 itibari ile buradaki görevim sona eriyor. Arkamızda inanılmaz güzel bir Kepez bıraktık. Hem mali tablosu ile hem yaptığımız çalışmalarla Türkiye’nin örnek belediyelerinden birini bizden sonra gelecek ekibe Allah’ın izniyle emanet ediyoruz. Böyle bir emanete sahip olmak, herkese nasip olmaz. Gerçekten kurumsallaşma çalışmasını A’dan Z’ye tamamlamış bir Kepez Belediyesi bırakıyoruz. Göreve geldiğimde kurumsal bir yapının en temelinde yer alması gereken pozisyonların bile neredeyse eksik olduğu bir Kepez vardı. Göreve geldiğimizde makine parkuru ve teçhizatı itibari ile oldukça zayıf bir Kepez vardı. Bugün geldiğimiz her açıdan kurumsallaşmasını tamamlamış, makine parkurunu yenilemiş çok güçlü bir Kepez Belediyesi’ni hep birlikte hep beraber ortaya çıkardık. Biz bayrağımızı teslim edeceğiz. İnşallah bizden sonra bayrağı teslim alanlar daha ileriye götürmek adına büyük bir gayreti ortaya koyduklarında kazanan yine Kepez olacak, Kepezliler olacak” diye konuştu.

"Eserleri yaşatın"

Kepez’in 15 yılının altında çok büyük gayretler olduğunun altını çizen Hakan Tütüncü, " Çok uykusuz geceler var. Bir eseri ortaya koymak, bir esere açılış yapabilecek seviyeye kadar emek vermek öyle kolay değil. Kepez Belediyemizi aynı şekilde yaşatmanız benim için mutluluk kaynağı olacaktır. Sizlerden isteğim 15 yılda ortaya koyduğumuz eserleri aynen yaşatmanız ve yerlerine yenilerini koymanız. 15 yıl boyunca sizlerin haklarınızın korunmasını kendimize vazife edindik. Biz kıymetli çalışanlarımızın her türlü haklarını müdafaa etme konusunda da çok önemli bir vizyonu vazife edindik. Eğer bir yerde çalışan mutlu olursa, orada güzel hizmetler üretirse, orada kurumdan hizmet alan herkesin mutlu olacağını düşündük” dedi.

Tütüncü, 2009 yılında göreve geldiğinde; ilk olarak kalpleri ve gönülleri birleştirmekle işe başladığını söyledi. Personelin geçmişe dönük alacaklarının olduğunu da hatırlatan Tütüncü, verdiği ilk talimatın ‘Belediyemi zengin, çalışan mı zengin”diyerek, 14. ayın sonunda hiçbir kimseye borcu olmayan ve o günden bugüne Allah’a can borcu olan, millete hizmet borcu olan bir Kepez Belediyesi’nin var olduğunu söyledi.

"Banka promosyonlarını veren ilk belediye"

Banka promosyonları konusuna da değinen Tütüncü, “Banka promosyonları eskiden alınır, belediye idaresinin adeta bir örtülü ödeneği gibi kullanılırdı. 2009’da göreve geldiğimizde ilk işlerden biri bu promosyon rakamlarını ihale ile yükseltmek oldu. Ve astronomik bir promosyon geliri elde ettik. Bu promosyon gelirini işçi ve memur ayrımı yapmadan eşit olarak dağıttık. Türkiye’de bunu gerçekleştiren belediye Kepez Belediyesi oldu. Kepez Anonim Şirketi ile 2016 yılından bu yana bütün taşeron personellerimiz aynı haklara, aynı iş güvencesi haklarına sahip pozisyona geldi. Bu uygulamamızı bütün Türkiye uygulamaya başladı. Mart 2024 itibari ile bütün taşeron işçilerimize ilave 3 bin TL. vermek suretiyle en düşük şirket maaşını net 31 bin TL.’ye çıkardık. Kadrolu işçilerimizin en düşük maaşı 46 bin TL.’ye ulaştı. İşte biz böylesi bir Kepez Belediyesi ortaya çıkardık. Biz geride personelin geçmiş maaşları ile enkaz bir belediye bırakmıyoruz. Memurlarımızın, işçilerimizin, Kepez anonim şirketinde kardeşlerimizin haklarını elimden ne geldiyse 15 yıl boyunca en iyi şekilde vermeye gayret ettim “ dedi.



"Haklarım helal olsun"

15 yılda eserler üzerine eserler üreten bir belediyeyi birlikte ve beraberce ortaya çıkardıklarını belirten Tütüncü, “Benim size haklarım geçmiş olabilir. Sizinde bana haklarınız geçmiş olabilir. Benden yana bütün arkadaşlarıma bütün haklarım helal olsun. Sizleri hiç unutmayacağım” diyerek, personeline veda etti.