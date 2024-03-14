Antalya’nın dört bir yanını gezen Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Alanya’dan sonra seçim çalışmalarına Manavgat ilçesinde devam etti. Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan adayı Süleyman Okudan ile beraber önce Gündoğdu Mahallesi’ni dolaştı; hemşehrilerinin gönül kapılarını çaldı, esnafla kucaklaştı. Gündoğdu Taksi Durağı'nı ziyaret ederek ulaşım esnafının sorunlarını dinledi. Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan adayı Süleyman Okudan’a destek istedi. Tütüncü, Antalya’nın altın çağının, Manavgat’ın da altın çağı olacağını belirterek, “Manavgat’ın yeni nesil belediyecilik uygulamaları ile tanıştıracağız. Hepimizin işinin, aşının büyüyeceği bir Antalya’yı Manavgat’a vaat ediyoruz” dedi.

Turizm girdilerini en yükseğe çekmek için Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile çalıştıklarını belirten Tütüncü, “Bu çalışmalarla; Manavgat’ın esnafından tüccarına, çiftçisinden turizmcisine kadar herkesin kazanacak" dedi.



“Turist Londra’dan 4 saatte geliyor”

Antalya Havalimanı yolcu kapasitesine değinerek, Antalya Havalimanı’nın 2025’te 50 milyon, 2038’de ise 82 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağını belirten Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın en güzel otellerine sahip olsanız, dünyanın en iyi hizmetini verseniz, dünyanın en iyi ören yerlerine, müzelerine sahip olsanız, O turistleri iyi bir belediyecilik hizmeti ile karşılamalı ve uğurlamalısınız” diyerek, trafik ve ulaşım sorununa değinen Tütüncü, “Londra’dan Antalya’ya 4 saatte gelen turist Havalimanından oteline 4 saatte gidiyor. Böyle bir rezalet kabul edilebilir mi? İşte biz, şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yeni turizm yolları açıyoruz. Antalya-Alanya Otobanı'nı yapıyoruz. Mevcut D-400'ü geliştiriyoruz. Turistin havalimanı-otel arasındaki 4 saatlik nakil süresini daha da kısaltıyoruz. Bizim heybemizde hizmet var. Bizim heybemizde tarımsal üretimi destekleyecek ve hayvancılığı destekleyecek teşvikler var. Herkesin üretip, herkesin birlikte kazanacağı bir Antalya inşa edeceğiz” dedi.



“Mavi bayraklarımız tehlikeye girmesin”

Oteller bölgesinin sorunlarına değinen Tütüncü, “Bugün oteller bölgesinin en önemli problemi alt yapı sorunları Yarın mavi bayraklı denizlerimize zarar gelirse, bunun hesabını kim verecek? Mavi bayrağımız tehlikeye girerse, bu belediyecilikteki ihmalin faturasını kim ödeyecek? Herkes bir umutla sezonu bekliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, turizm alt yapılarını ihmal etme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Öyle bir lüksümüz var mı? Yaklaşan bu tehlikelere karşı gerekli hazırlıklarımızı yaptık, alt yapımızı güçlendireceğiz, ulaşım ağımızı güçlendireceğiz, turizmi potansiyel bir değere dönüştürecek yeni nesil uygulamalarla şehre değer katacağız ve şehri kazandıracağız” diye konuştu.



Hız tutkunu gençlerle buluştu

Manavgat ziyaretini Gündoğdu Mahallesi’nden sonra, Çolaklı, Evrenseki, Kumköy, Side ve Barbaros Caddesinde sürdüren Tütüncü, esnafı gezdi, vatandaşlarla kucaklaştı. Ilıca taksici esnafın ve Ilıca Dolmuş Durağı esnafını ziyaret ederek Antalya’nın altın çağı projelerini anlattı. Yayla Mahalle sakinleri ile iftar yapan Tütüncü, Manavgat’ın otomobil tutkunu gençleriyle buluştu. Manavgatlı gençlere off-road ve drift pisti müjdesi veren Tütüncü, “Manavgat motor sporlarının yeni merkezi olacak” dedi. Tütüncü, günün son ziyaretini de Eğitim-Bir-Sen Manavgat Şubesi'ne gerçekleştirdi.

Editör: Can KISA