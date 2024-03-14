Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Seçmen İletişim Merkezi açılışı öncesi Oba sakinlerine iftar verdi. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları, Cumhur İttifakı’nın destekçileri, bölge muhtarları ve yaklaşık 10 bin mahalle sakini programa iştirak etti. İftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşla selamlaşan Başkan Yücel’e vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundular.



SÜNBÜL VE TAVLI DESTEK İSTEDİ

Vatandaşlar dualar eşliğinde iftarlarını yaptılar. Programda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül; Alanya’da Adem Murat Yücel’e Antalya’da ise Hakan Tütüncü’ye tam destek istediler.

Alanı dolduran binlerin alkışları eşliğinde kürsüye çıkan ve vatandaşları selamlayan Başkan Yücel’e vatandaşlar sloganlarla destek verdiler. Vatandaşlara hitap eden Başkan Yücel, “Selçuklu’nun başkenti, Osmanlı’nın Liman Şehri, Türkiye Cumhuriyeti’nin turizmle dünyaya açılan marka kenti Alanya’mızda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.” diyerek sözlerine başladı.

BAŞKAN YÜCEL: HEM ANTALYA’MIZA HEM ALANYA’MIZA ALTIN ÇAĞINI YAŞATACAĞIZ

Başkan Yücel konuşmasında, “Alanya’daki bu gelişimin sürmesi için, yatırımların devamı için, istikrar ve güven için Cumhur İttifakını Alanya’da zaferle taçlandıracağız. Desteğimizi, tecrübe ve birikime, işin ehline, hizmetin ustasına vereceğiz. Alanya’da Adem Murat Yücel diyeceğiz. Antalya’da Hakan Tütüncü diyeceğiz. Hem Antalya’mıza hem Alanya’mıza altın çağını yaşatacağız. Biz sadece seçim zamanı ortaya çıkanlardan değiliz. Biz her zaman sizlerleydik. Bundan sonra da yan yana, gönül gönüle, omuz omuza olacağız. Bizim gayemiz önce Allah’ın rızasını sonra da vatandaşlarımızın hayır duasını almak, onların gönlünü kazanabilmektir.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YÜCEL: BÖLGEMİZE ÇOK ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPTIK

10 yıldır bölgeye çok fazla eser kazandırdıklarını belirten Başkan Yücel, “Oba ve Çıplaklı Alanya’nın en gözde, en kıymetli bölgesi. Her iki mahallemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Bölgenin öneminin farkında olarak biz de Oba ve Çıplaklı bölgemize çok önemli yatırımlar yaptık. Geleceğimiz çocuklarımız için, kadınlarımıza, ailelerimize destek olmak için Oba Kız Yurdunu ile Rüya İpekten ve Saadet Çelik Çocuk Kreşimizi hizmete açtık. Bölgenin en büyük kapalı spor salonunu Oba bölgemize yapıyoruz. Kısa süre sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Yine Oba Mahallemizde Aşevi ve Gastronomi Merkezimizin inşaatı hızla devam ediyor. Bölgemize yollar, köprüler, çok sayıda park ve sosyal alan kazandırdık. Atalarımızdan bize miras kalan Oba Medresesinin restorasyonunu tamamladık. Geleneksel Türk Sanatları Eğitim Merkezi, Kütüphane ve kafeterya olarak gençlerimizin hizmetine kazandıracağız.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: AÇIKLADIĞIMIZ PROJELER ALANYA’MIZA VE BÖLGEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Başkan Yücel yeni dönemde de hizmetlerin devam edeceğini vurgulayarak, “Cumartesi günü düzenlediğimiz programla yeni dönem için projelerimizi açıkladık. Güçlü ve vizyoner ekibimizle, yeni projelerimizi hem Alanya’mızda hem de Oba ve Çıplaklı mahallelerimizde hayata geçireceğiz. Alanya’mızın da yakın zamanda yaşadığı ve acısını derinden hissettiği deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere hızlı ve koordineli şekilde mücadele edebilmek için Oba Mahallemizde Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni hayata geçireceğiz. Ticaret ve Meslek Odaları Kompleksi’ni de Oba Mahallemizde hizmete açacağız. Ticaret ve meslek odalarını bir araya toplayıp hem iş insanlarının, hem esnaflarımızın hızlı, kolay ve konforlu bir şekilde hizmet almasını sağlayacağız. Aynı zamanda Oba Çayı Kenarını düzenleyip piknik, yürüyüş ve dinlenme alanları oluşturacağız. Çıplaklı Mahallemizde de 20 bin metrekarelik alanda bölgemizin ihtiyacı olan spor kompleksini kazandıracağız. Gençlerimiz tenisten futbola, basketboldan koşu parkuruna kadar istediği her türlü sporu burada yapabilecek. Ayrıca Çıplaklı Düğün Salonu’muzun altında da Sanat Evi Projemizi hayata geçireceğiz. Bizim projelerimizin hepsi gerçekçi, altyapısı hazırlanmış, halkımızın ihtiyacı olan projeler. İnşallah tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Şimdiden açıkladığımız projelerimizin Alanya’mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: BU YOLDAN ASLA AYRILMAYACAĞIZ

Başkan Yücel sözlerini, “Milli hassasiyetleri çok yüksek olan siz Torosların evlatları, memleket aşkıyla yanan yörük çocukları, “Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz” diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden asla ayrılmayan Alanya’nın kadirşinas insanları, sizlerle birlikte kuvvet var diyeceğiz. Diri olacağız, iri olacağız, bir olacağız ve Alanya’mızı hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Bizim yolumuz, İslam coğrafyasının, Müslüman kardeşlerimizin umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim ve Ben” diyen, Türk Dünyası’nın hamisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yoludur. Bu yoldan asla ayrılmayacağız.” diyerek tamamladı.

SEÇMEN İLETİŞİM MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI

Konuşmaların ardından Seçmen İletişim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Yapılan duanın ardından kurdele kesim töreni düzenlendi. Başkan Yücel, seçim ofisinin herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılışın ardından vatandaşlarla bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Başkan Yücel’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.