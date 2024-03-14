Balıkçılar lokalinde gerçekleşen programa; AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Anadolu Birliği Partisi Başkanı Şükrü Güneri, Yatçılar Kooperatifi Başkanı Süleyman Yücesan, Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay, Su Sporları Geliştirme Derneği Başkanı Ali Orkan, Taş-Yat Kooperatifi Başkanı Hilmi Çekin, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ve kooperatiflerin üyeleri katıldı.

Programda konuşan kooperatif başkanları, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e hizmetleri için teşekkür ederek, yeni dönemde İskele bölgesinde uygulanacak projelere tam destek vereceklerini belirttiler.

ORKAN: ADEM BAŞKANA YÜREKTEN İNANIYORUM

Su Sporları Geliştirme Derneği Başkanı Ali Orkan yaptığı konuşmada, “Su sporları derneği olarak aynı düzen içerisinde turizme hizmet etmek, misafirlerimizi ağırlamak, sahillerimizin her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız tarafından güvenli bir şekilde spor aktiviteleri hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede Sayın Adem Başkanımızın su sporları işletmecilerine ve denizden ekmeğini kazanan herkese destek olacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

BALIKTAY: HER İSTEDİĞİMİZİ YERİNE GETİRDİ

Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay ise konuşmasında, “Bu toplantıları sürekli gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu Ramazan günü Sayın Başkanımıza bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Burada hepimiz denizden ekmek yiyen insanlarız. Önce kendimize bakmamız gerekiyor. Bu denizi nasıl temiz tutarız, daha iyi bir Alanya’yı nasıl yaparız diye düşünmemiz lazım. Bunu inşallah hep beraber el birliğiyle, güç birliğiyle yapacağız. Sevgili Başkanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Bize çok destek verdi, bize çok katkılar sağladı. Her istediğimizi yerine getirdi. Bu, Başkanımızın Alanya sevdasından kaynaklanıyor. Bir Alanya’mız varsa bu hepimizin Alanya’sı. Dünya da örnek gösterilecek limanlardan bir tanesine sahibiz. İnsanlara burada daha iyi hizmet etmemiz gerekiyor. İnşallah daha temiz, daha güvenli bir liman oluşturacağız. Bu güç birliğinin en büyük destekçisi de Adem Başkanımız olacaktır. Bu limanı Türkiye’nin en iyisi yapacağız ben buna inanıyorum. Tekrardan Adem Başkanımıza buraya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇEKİN: ALANYA’NIN 20-30 YIL BAŞKANA İHTİYACI YOK

Taş-Yat Kooperatifi Başkanı Hilmi Çekin de, “Hatırlarsanız 10 yıl önce ben size bir şey demiştim Başkanım. Alanya’nın 20-30 yıl başkana ihtiyacı yok artık demiştim. Alanya’da bir sürü cenaze var düğün var bir tanesine gitmesen Başkan bizi görmüyor derler. Siz 5 yıl diyorsunuz ama ben ümit ediyorum yıllarca Alanya’nın başkanı olacaksınız. Siz sorunları, konuları bizden daha iyi biliyorsunuz. Hayırlısı olsun inşallah.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: BU LİMAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Yücel Alanya’ya gelen 5 milyona yakın turistin büyük çoğunluğunun iskeleye muhakkak uğradığının altını çizerek, “Buraların cazibe merkezi olması ve kalitenin artması için elimizden geleni yapıyoruz. Bir kaç menfi olay tüm esnaflara mal olduğu için bunun acısını hem esnaflarımız hem Alanya’mız görüyor. Yaz aylarında yaşanan menfi bir olay 300 milyon izlendi, yani tüm dünyada izlendi. Bu limanın güvenliği ve kalitesi bizim için çok önemli. Biz 2014 yılında gelince her tarafı yapılandırmak için çok iyi kurumsallaşarak çalıştık. Eğitimden sağlığa kültürden sanata ve turizme kadar her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: GERÇEKLERİN DIŞINA ÇIKMADIK, ÇIKMAYACAĞIZ DA

Başkan Yücel, “Hedeflerimizden birisi de burada meydanı oluşturmaktı. Çok uzun bir dönem pandemiyi yaşadık, arkasından yangınlar ve deprem felaketi derken olmadı ama biz bahane üretmiyoruz. Bizim yaptığımız projenin içeriğinde Kuyularönü Cami’sinden başlayarak tüm İskele bölgesini tamamen yenilemek ve eğlence mekanlarını bir yerde toplamak var. Biz hiç bir zaman hayalci olmadık ve yapabileceklerimizi taahhüt ettik. Gerçeklerin dışına çıkmadık, çıkmayacağız da. Bu projeyi hayata geçireceğiz. Biz buraya başlayacak, 8 ayda tamamlayacak ve en güvenli en modern iskele bölgesini oluşturacağız. Dünya’da örnek gösterilen bir yer olacak. Bunu yapacak güç ve kudretimiz var.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: SİZLER DE ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAKSINIZ

Bu süreçte esnaflara da görevler düştüğünü belirten Başkan Yücel, “Burada çığırtkanlık gibi konulardan muzdarip vatandaşlarımız var bunun için de sizler de elinizi taşın altına koyacak ve ahilik kurallarına uyacaksınız buna eminim. Vatandaşlarımıza nasıl hizmet edeceğiz, nasıl onların ekmeğine katkı sağlayacağız derdinde olmalıyız. Balıkçı barınağında ahilik kurallarını yaşatmayı istiyoruz. O nezaketli olan, ekmeğini paylaşan ve şehre katkı sağlamaya çalışan esnaflarımızı her zaman koruduk. Sizlerin de bu projeyi yaptığımız zaman bu konularda daha dikkatli olacağınızı biliyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: BU EKİPLE ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM

Başkan Yücel, “Bu limana herkes vaat veriyor ama buranın dolgu alanı olduğunu, bir bölümünün arkeolojik sit alanı olduğunu sanırım bilmiyorlar. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü kazandığı zaman birlikte bu projeleri başaracağız. Daha biz Büyükşehir’e bağlı olan ulaşımı çözemedik ki buraları yapalım. Bunların olması için, şehrin hak ettiği hizmetleri alması için büyükşehirde Hakan Tütüncü’ye tam destek istiyoruz. Memleketin hizmetkârı olduğumuzu ve çalışmaya üretmeye devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Çok güzel bir ekip kurduk ve bu ekiple Alanya’nın 5 yıl daha yönetimine talibiz. Bu ekiple çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: SAHİL BÜFELERİ GİBİ SU SPORLARI DA TEK TİP OLACAK

Sahil büfeleri gibi su sporları istasyonlarının da tek tip olacağını söyleyen Başkan Yücel, “160 sahil büfesini yıkarak yerine yenilerini açtık ve tek tip sahil büfesi projesi oluşturduk. Türkiye’de herhangi bir şehirde tek bir büfe yıkılsa olay oluyor. Biz 160 büfe yeniledik ama herkes memnun oldu hiç bir itiraz olmadı. Sahillerin sadece turizmcilere ve halka açık olduğu başka bir turizm bölgesi yoktur. Herkes istediği yerde denize giriyor, sahili kullanıyor. Hem turizmciler hem halkımız mutlu, hem de Alanya’nın imajına yakışan bir görüntü oluştu. Su sporları istasyonlarının da tek tip olması için yeni bir projelendirme yapmak istiyoruz. Tamam, hepimiz yörüğüz çadır severiz ama derme çatma çadırlarda değil daha efektif, tek tip su sporları istasyonları yapalım. Bu yaza hepsini yaptıralım inşallah” diye konuştu.

“BİZ ALACAĞIMIZ EN GÜZEL CEVABI SİZDEN ALDIK”

Bir kooperatif üyesi, “Ben size teşekkür ederim. Ben bir süredir yoktum memleketin çehresi değişmiş. Her şey çok güzel olmuş. Ağzı olan konuşuyor yat limanının yeri değişecek falan diyorlar. Sizin bu konuda bizlerin yanında olduğunuzu biliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Diğer adayları da dinledik, biz alacağımız en güzel cevabı sizden aldık.” dedi.

Bir başka kooperatif üyesi ise, “Bizim yolumuz belli, biz sizinleyiz. Köylerde, mahallelerde ve yaylalarda yaptığımız yatırımlar için teşekkür ediyoruz. Ben başkanımızın bunları da yapacağına inanıyorum. Başkanım ‘dahası var’ diyor biz de dahasının yanındayız.” dedi.