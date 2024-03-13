Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Antalya’nın dört bir yanında gidilmedik ilçe, girilmedik mahalle ve sokak bırakmayan Tütüncü, gezdiği ilçeleri tekrar tekrar ziyaret ediyor. Tütüncü, seçim çalışmaları çerçevesinde defalarca ziyaret ettiği Alanya’nın bu kez de batı mahallelerini dolaştı. Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan adayı Murat Yücel, il ve ilçe teşkilatları ile beraber Okurcular, Avsallar, Türkler ve Konaklı Mahallesi’nde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.



Tütüncü ve beraberindeki heyet, Avsallar Çarşısı'ndaki esnafı tek tek gezerek hayırlı ve bol kazanç dileklerinde bulundu. Avsallar Seçim Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Tütüncü, Konaklı Mahallesi’nde ulaşım esnafı ile buluştu, istek ve taleplerini dinledi.



31 Mart seçimleri ile Antalya’nın altın çağının başlayacağını belirten Tütüncü, herkesin işinin, aşının yükseleceği bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

Antalya’nın altın çağında kent sorunlarının tamamen ortadan kalkacağını bildiren Tütüncü, “Başta trafik, altyapı, imar sorunları olmak üzere bu sorunların tamamen ortadan kalktığı, turizmin hepimiz için gelir kapısı olduğu, tarımın hayvancılığın farklı bir yapıda desteklendiği bir şehir olacak. Belediyecilik anlamında da yepyeni düzenlemelerin, uygulamaların hayata geçirildiği bir Antalya’yı hep beraber başlatacağız” dedi.

"Esnafımıza hep yakın olduk"

Ulaşım esnafının sorunlarını bildiğini vurgulayan Tütüncü, “Ulaşım esnafımız, kamu hizmetine belediye ile birlikte katkı koyan esnaf gruplarıdır. Kepez’de 15 yıllık belediyecilik hayatında en çok önem verdiğimiz esnaf grubu kamu hizmeti yapan ulaşım esnafımız oldu. Bizim bölgemizde de halk otobüsçü kardeşlerimizin depolanma alanları var. Taksi duraklarımızda var. Onlarla da 15 yıl içinde karşılıklı rızaya dayalı güzel bir ilişki sürdürüyoruz. 15 yıl boyunca esnafımıza hep yakın olduk. Onların sorunlarını çözme konusunda inisiyatif üstlendik, hep esnafımızın işini kolaylaştırdık, ekmeğini artıran adımlar attık” diye konuştu.

"Esnafımızdan kira almadık"

Pandemi dönemini hatırlatarak sözlerini sürdüren Tütüncü, “Pandemi boyunca biz belediye olarak kendi kiracılarımız esnafımız, dükkanını açsın ya da açmasın kira almadık. Türkiye’de açık ya da kapalı pandemi boyunca kira almayan ikinci bir belediye yok. Biz bütün bu gelirlerimizden neden vazgeçtik? Esnafımızın huzuru ve mutluluğu için. Biz Kepez’de göreve geldiğimizde taksici esnafımızın teneke ve saçtan taksi durakları vardı. Taksici esnafımıza 44 taksi durağı yaptık. İçinde duşunun, tuvaletinin olduğu istirahat etme yerlerinin olduğu son derece modern yerler. Antalya’da bizden sonra da birkaç belediye yaptı. Sizin gibi ulaşım esnafı arkadaşlarımızın onların depolama alanlarını da en güzel şekilde yaptık. Bütün bunlar büyükşehirin görevi olduğu halde Biz, ulaşım esnafımız direksiyon başına mutlu geçsin istedik. Asla bir esnafımızın, hele ulaşım esnafımız ile ilgili en ufuk bir ah alacak, rıza dışında bir tutum içinde asla olmadık. Her gün esnafımız dükkanını açarken mutlu olsun istiyoruz. Ulaşım esnafımız kontağa basarken huzurla, mutlulukla direksiyon başına geçsin istiyoruz. Taşıyan mutlu olsun taşınanda mutlu olsun. Bizim tek düşüncemiz budur" ifadelerini kullandı.

"Elektrikli otobüs aldırma gibi bir niyetimiz yok"

Tütüncü, Elektrikli Otobüs Projesi’nin detaylarını da şoför esnafına aktararak, Hakan Tütüncü’nün hiçbir halk otobüsçü esnafına yeni otobüs aldırma gibi bir derdinin olmadığını da sözlerine ekledi. Esnafın her zaman yanı başında olduklarına değinen Tütüncü, "Esnafımız her zaman bizim kapımıza gelebilir, bizi kendi kapılarına davet edebilir. Mesele neyse, bu meselenin çözümünü ne şekilde yapmamız gerekiyorsa, bunu en güzel şekilde birlikte ve beraber yaparız. Problem çözümlerinde esnafımızın söz hakkı, onların rızaları bizim için son derece kıymetlidir. 15 yıl boyunca pazarcı esnafımızla, ulaşım esnafımızla ve diğer meslek gruplarımızla da projeler yaptık. Ne esnaf odamızla, nede esnafımızla karşı karşıya gelmedik. Adem Murat Yücel başkanımızla beraber Alanya’ya en güzel hizmetleri yapacağız. Önümüzdeki dönem bütün esnafımızın çalıştığı, daha fazla kazandığı yeni bir dönem olacak. Bu dönemi biz sizlerle beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

Tütüncü, Alanya’nın batısında gün boyu süren ziyaretlerin ardından akşam Alanya Karadenizliler Derneği’nin iftar yemeğine katıldı.