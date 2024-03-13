Mevlüt Demir, beraberindeki Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte Alanya merkez mahallelerde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlerde Alanya’nın geleceği için aday olduklarını vurgulayan Mevlüt Demir, halkın ilgisi ve destekleriyle memnuniyetini dile getirdi. Demir, “Alanya’da yaşayan her vatandaşın belediye başkanı olmak için çıktığımız yolda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Her geçen gün halkımızın bize verdiği destek artıyor. Hep birlikte, Alanya için çalmadan çaldırmadan yarınlarımızı inşa edelim. Allahın izniyle, geleceğimiz aydınlık, yarınlarımız daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

Mevlüt Demir’in esnaf ziyaretleri ve halk buluşmaları, Alanya’da adaylık sürecinde halkla sağlam bir iletişim kurma çabasının bir parçası olarak dikkat çekiyor.