31 Mart’ta yapılacak olan İdari Mahalli Seçimler öncesi belediye başkan adaylarının çalışmaları ve afiş çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan çalışmalar devam ederken bir yandan da siyasi çekişmeler ortalığı alevlendiriyor. Alanya’da son günlerde yaşanan afiş tartışmalarına sert bir cevap da Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner’den geldi.

‘’Korktun Demi Cahil Çapsız’’

Alanya’da yerel seçimlere sayılı günler kalması siyasi çekişmeleri artırdı. Son günlerde yaşanan afiş tartışmalarına bir yenisi daha eklenerek Zafer Partisi’nin adayı Tahsin Biner’den çok sert bir cevap geldi. Biner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla adeta ateş püskürdü. Biner yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’İlkokul mezunu çapsızın afiş oyunları. Korktun demi cahil çapsız.

Bu adaletsiz ve terbiyesiz seçim süreci bizleri çizgimizden dışarı çıkarmak için zorluyor. Korktular, korkuyorlar. Harcadıkları hadsiz paraların karşılığını alamayacaklar. Korkuyorlar. Zafer inananların olacak. Dr. Tahsin Biner tek başına sana yeter ilkokul mezunu çapsız.

Topu topu 25 tane afiş bastırdık. Allah gözünüzü doyursun. Bu afiş işininin cacığı çıktı.’’

Paylaşım sahibine ulaştı

Zafer Partisi’nin adayı Tahsin Biner, ateş püskürdüğü paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak, ‘’Bu yanlışı düzelteceklermiş. Ben de gönderimi sildim bekliyorum.’’ dedi. Bir vatandaşın yorumunu yanıtlayan Biner,’’Onlar aradı yanlıştan dönecez dediler, dönmezler ise yine paylaşırım.’’ diyerek beklediğini ifade etti.