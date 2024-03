Alanya merkez ve mahallelerinde saha çalışmalarını hız kesmeden sürdüren CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, esnaf ziyaretlerine Tosmur Mahallesi’nde devam etti. Özçelik’e çalışmalarında Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Sabah erken saatlerde başlayan ziyaret turunda Özçelik ve beraberindeki heyet, Eski Gazipaşa Caddesi’ndeki esnaf ve kurumsal işletmeleri ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet ederek işletmecilerin hizmet beklentilerini dinledi. Temasları sırasında yoğun ilgi gören Özçelik’e seslenen bir kamyon şoförü, “Bizim evden 6 oy var size. Alanya’da değişim mecbur hale geldi” dedi.

Bir kadın esnaf Özçelik’i, Haziran ayındaki düğününe davet etti. Daha sonra bir mobilya mağazasına giren Özçelik’i, esnaf, “Sizi görmek bizlere çok iyi geldi” diye karşıladı. Sorunları dinleyen Özçelik, Tosmur Mahallesi’nin önemli eksiklerinden biri olan düğün salonu sorununu çözme sözü verdi.

“VAZİFEMİZİ YAPACAĞIZ”

Ziyaretler esnasında CHP Adayı Osman Tarık Özçelik’e destek mesajları vererek dert yanan esnaf ve vatandaşlar “Sandığa giderek vazifemizi yapacağız. Şehrimize iyi hizmetler vereceğinize gönülden inanıyoruz. Sizi seçeceğiz ve pişman olmayacağız. Kalbimiz, “Osman Başkan” diyor” dediler.

Temaslarında Özçelik’e eşlik eden CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ise yerel seçime 16 gün kaldığını hatırlatarak, “Alanya’mız 31 Mart’ta sosyal demokrat, halkçı belediyecilik anlayışıyla tanışacak ve Osman Başkanımızı tercih edecektir. Türkiye İttifakı ile birlikte zafer kazanacağız” diye konuştu.

“HER MAHALLEDE İZ BIRAKACAĞIZ”

Alanya’da değişim yapmak istedikleri projelerin deneyimli bir ekip tarafından hazırlandığını ve vatandaşlardan büyük beğeni aldıklarını kaydeden Özçelik, “Halkımız, Alanya’mızın her mahallesinde projelerimizin izini görecek. Alanya’yı, paylaşarak büyüyen bir kent haline getireceğiz. Üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirerek, ortak aklın gücünü kullanacağız. Gittiğimiz her yerde bizlere teveccüh gösterip bağrına basan halkımızı, yepyeni bir kent vizyonuyla buluşturacağız. Belediyenin kaynaklarını her kesimden vatandaşımız için seferber ederek, verdiğimiz bütün sözleri yerine getireceğimizden hiçbir kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

‘ŞEHRİMİZ RAHATLATMAK İSTİYORUZ’

Vatandaşlara projeleri konusunda da bilgi veren Özçelik, “Yaptıklarımızla göreceksiniz ki, halkımızın yaşam kalitesi artacak. Kırsal ve kentsel nüfus birbirine destek verecek, turizm, tarım alanında sektörleri destekleyeceğiz. Esnafımız sorunlarından arınmış bir şehirde kaliteli hizmet alacak ve karşılığını bulacak. Kentimize sözümüz olan manifestomuz başta olmak üzere altına imza attığımız her söz gerçek olacak. Tramvay projemiz, Kent Park, Arkeopark Projelerimiz, İskele ve meydan düzenlemelerimiz, arıtmaların taşınması ile oluşacak alanlarda sosyal mekanlar yaratmak, halk cafe, halk ekmek olmak üzere vatandaş odaklı bir çok projemiz ile vatandaşımızın yararına çalışmalar yapacağız” dedi.