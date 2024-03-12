Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni dönemde hayata geçireceği projelerini 9 Mart Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği Alanya’yı buluşturan büyük lansmanda duyurdu. Binlerce Cumhur İttifakı sevdalısının katıldığı lansmanda duyurulan projeler halkın her kesiminden büyük ilgi ve takdir gördü. Alanya adına 74 yeni projeye kitapçığında yer veren Başkan Yücel, kente nefes aldıracak, yeni cazibe merkezleri ve turizm sanat noktaları ile kentin yaşam ve refah seviyesini artıracak çalışmaları bir bir hayata geçirecek.

ALANYA PLANLI BÜYÜYECEK

Projeleri hakkında konuşan ve detaylar paylaşan Başkan Yücel, Alanya’nın kontrolsüz şekilde büyümesinin önüne geçeceklerini söyledi. Başkan Yücel, “Her geçen gün büyüyen ve gelişen Alanya’mız için Şehir Master Planı projemiz hazır. İmar planı ve plan notu uyumsuzluklarını gideren, şehrimizin uzun vadede planlı ve düzenli büyümesi için gereken önlemleri içeren, geniş çaplı değişimi ve gelişimi planlayan detaylı Şehir Master Planı, yeni dönemde ilk işlerimizden biri. Bu plan, uzun vadede Alanya’nın nasıl büyüyeceğini göstermesinin yanında orta ve kısa vadede şehrimizin kalkınma ve büyüme faaliyetlerinin planlanıp uygulanmasına rehber olacak” dedi. Başkan Yücel, planlanan çalışmaların yeni dönem itibariyle kısa sürede hayata geçirilerek kentin değişimine ve gelişimine uzman görüşleri doğrultusunda ilim ve bilimin yolunda devam edileceğini söyledi.