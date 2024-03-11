Ödül alan 7 büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesinden bir tanesi olan Alanya Belediyesi, 2023 yılı boyunca denizlerin ve kıyıların korunmasına dair Birleşmiş Milletler (UNDP) tarafından belirlenen çevreci etkinlik ve projeler ile “Çevreci Kent Alanya” vizyonuna yakışan bir çevre ödülüne daha layık görüldü.

ALANYA BELEDİYESİ 4. KEZ ÖDÜLLE BULUŞTU

Alanya Belediyesi ödülünü, 9 Mart tarihinde Ankara HiltonSA Otel’de yapılan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın 30. Yıldönümü Kutlaması ve Çevre Ödül Töreni ile teslim aldı. Jüri değerlendirmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi – BÜÇEM ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan uzmanlar tarafından yapılan ödül, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş tarafından Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa’ya teslim edildi.

BİR ÖDÜL DE RUBİ PLATINUM OTEL’E

2023 Yılı En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülleri kapsamında Alanya Belediyesi 4. kez üst üste ödül alırken, Mavi Bayrak Programını başarı ile sürdüren Rubi Platinum Otel de bu yıl ilk kez tesis plajı kategorisinde ‘En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri 2023 Ödülü’ne layık görüldü. Böylece Alanya olarak 2 çevre ödülü almaya hak kazanıldı. Bunun yanı sıra Mavi Bayrak Programı kapsamında çevre, eğitim ve bilinçlendirme etkinliklerine dair sunduğu dosya ve etkinlik kapsamı açısından başarılı bulunan Rubi Platinum Otel, Alanya’da ödül alan ilk tesis (otel) plajı olma özelliğine sahip oldu.