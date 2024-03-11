Genç MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Tunahan Karapulat ve ekip arkadaşları Alanya merkez ve kırsalda tespit ettikleri evlere erzak kolisi yardımında bulundu. Genç MÜSİAD önceden belirlenip kayda alınan be yeni tespit edilen evlerde Ramazan Ayının hüzünle başlamaması için hummalı bir çalışma yürütüp yaklaşık bin koli erzak dağıttı.

Başkan Karapulat, “Bu ayın manevi ruhuna uygun davranmak yardımseverliğin önemini hem anlamak hem anlatmak için tespit ettiğimiz hanelere kolileri ulaştırdık. Katkı sunan hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Tutulan oruçlar ve yapılan yardımların kabul olmasını niyaz ederim” dedi.