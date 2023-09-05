Alanyaspor Yönetim kurulu, bu akşam 2. Başkan Kamil Köseoğlu’nun ev sahipliğinde Kaila Beach Hotel’de bir araya geldi. ilk olarak haftalık olağan toplantısı gerçekleştiren yönetim kurulu, daha sonra akşam yemeğinde buluştu. Yemeğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu da katıldı. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen yemeğin ardından Başkan Hasan Çavuşoğlu, kulübe desteklerinden dolayı Başkan Yücel ve Başkan Yardımcısı Kasapoğlu’na teşekkür plaketi ve Alanyaspor forması takdim etti.

Yemeğin onur konuğu olan Yücel, "Turuncu yeşil sevdamız Alanyaspor ve Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz ile bir araya geldik. Hem Başkanımıza hem de hoşgörümüze nazik davetleri ve misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum. Kentimizin gururu, sevdamız olan takımımızı her zaman destekleyerek yanında kalmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

