MetroPOLL, 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma şirketi, 15-19 Temmuz'da anket katılımcılarına, "Aşağdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz?" nedir diye sordu. Listenin en tepesinde hepimizin yakından tanıdığı bir ülke.
Ankete verilen cevaplara göre;
ABD
Dost: Yüzde 12,2
Düşman: Yüzde 76,6
Fikrim yok: Yüzde 11,2
RUSYA
Dost: Yüzde 30,04
Düşman: Yüzde 57,4
Fikrim yok: Yüzde 12,2
İSRAİL
Dost: Yüzde 7,7
Düşman: Yüzde 81,8
Fikrim yok: Yüzde 10,5
MISIR
Dost: Yüzde 37,4
Düşman: Yüzde 44,2
Fikrim yok: Yüzde 18,4
SUUDİ ARABİSTAN
Dost: Yüzde 33,9
Düşman: Yüzde 51,7
Fikrim yok: Yüzde 14,4
İSVEÇ
Dost: Yüzde 18,3
Düşman: Yüzde 62,2
Fikrim yok: Yüzde 19,5
FRANSA
Dost: Yüzde 18,1
Düşman: Yüzde 66,9
Fikrim yok: Yüzde 15
JAPONYA
Dost: Yüzde 45,3
Düşman: Yüzde 37,6
Fikrim yok: Yüzde 17.1.