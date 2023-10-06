MetroPOLL, 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma şirketi, 15-19 Temmuz'da anket katılımcılarına, "Aşağdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz?" nedir diye sordu. Listenin en tepesinde hepimizin yakından tanıdığı bir ülke. 

Ankete verilen cevaplara göre; 

ABD

Dost: Yüzde 12,2

Düşman: Yüzde 76,6

Fikrim yok: Yüzde 11,2

RUSYA

Dost: Yüzde 30,04

Düşman: Yüzde 57,4

Fikrim yok: Yüzde 12,2

İSRAİL

Dost: Yüzde 7,7

Düşman: Yüzde 81,8

Fikrim yok: Yüzde 10,5

MISIR

Dost: Yüzde 37,4

Düşman: Yüzde 44,2

Fikrim yok: Yüzde 18,4

SUUDİ ARABİSTAN

Dost: Yüzde 33,9

Düşman: Yüzde 51,7

Alanya’nın O Mahallelerinde Hem Elektrik Hem De Su Kesintisi Olacak! Alanya’nın O Mahallelerinde Hem Elektrik Hem De Su Kesintisi Olacak!

Fikrim yok: Yüzde 14,4

İSVEÇ

Dost: Yüzde 18,3

Düşman: Yüzde 62,2

Fikrim yok: Yüzde 19,5

FRANSA

Dost: Yüzde 18,1

Düşman: Yüzde 66,9 

Fikrim yok: Yüzde 15

JAPONYA

Dost: Yüzde 45,3

Düşman: Yüzde 37,6

Fikrim yok: Yüzde 17.1.