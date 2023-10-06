Tropikal meyvelerin ana merkezi haline gelen Alanya için oldukça önemli bir etkinlik haline dönüşen 2. Alanya Tropikal Meyve Festivali başladı. Festival için Alanya’ya gelen Dr. Ender Saraç, Suna Dumankaya, Elif Korkmazel, Nevin Aydın Us, Haldun Tüzel gibi önemli isimler, festival öncesi avokado ve mango bahçelerine giderek meyve hasadı yaptı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de ünlü isimlere eşlik ederek tohumdan hasada kadar olan süreç hakkında bilgiler paylaştı. Etkinliğe ALTSO Başkanı Eray Erdem, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de katıldı.