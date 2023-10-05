Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 58.’si, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Alanya-Antalya etabı ile başlıyor. Tur nedeniyle 8 Ekim Pazar günü saat 10:00-15:00 arası Alanya'dan Antalya'ya kadar Çevreyolu 6 saat süreyle tarafiğe kapatılacak. Bu turda 36 ülkeden, 168 bisikletçi yarışacak.

Etaplar

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (135 km)

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (166,5 km)

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (104,1 km)

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (165,3 km)

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,6 km)

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,3 km)

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km)

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (130,5 km)

