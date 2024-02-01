Cittaslow Birliği Türkiye'nin en sakin kentleri listesini belirledi. Cittaslow'a katılım sağlayan bu kentler, sakin kent unvanını da bünyesinde barındırıyor. Peki hani şehirde kaç sakin şehir bulunuyor? İzmir, Muğla ve Ankara'da yer alan sakin şehirlerin isimleri nelerdir? İşte merak edilen Türkiye'nin en sakin kentleri listesinin ayrıntıları...
Cittaslow Birliği'ne katılan Türkiye'nin en sakin kentleri aşağıdaki gibidir:
İzmir: Foça
Muğla: Akyaka ve Köyceğiz
Isparta: Eğirdir ve Yalvaç
Bolu: Göynük ve Mudurnu
Bitlis: Ahlat
Malatya: Arapgir
Antalya: Finike
Çanakkale: Gökçeada
Ankara: Güdül
Şanlıurfa: Halfeti
Bursa: İznik
Sinop: Gerze
Ordu: Perşembe
Erzincan: Kemaliye
Artvin: Şavşat
Erzurum: Uzundere
Kırklareli: Vize
Aydın: Yenipazar
Tekirdağ: Şarköy
Kaynak: Aydınlık