Cittaslow Birliği Türkiye'nin en sakin kentleri listesini belirledi. Cittaslow'a katılım sağlayan bu kentler, sakin kent unvanını da bünyesinde barındırıyor. Peki hani şehirde kaç sakin şehir bulunuyor? İzmir, Muğla ve Ankara'da yer alan sakin şehirlerin isimleri nelerdir? İşte merak edilen Türkiye'nin en sakin kentleri listesinin ayrıntıları...

Cittaslow Birliği'ne katılan Türkiye'nin en sakin kentleri aşağıdaki gibidir:

İzmir: Foça

Muğla: Akyaka ve Köyceğiz

Isparta: Eğirdir ve Yalvaç

Bolu: Göynük ve Mudurnu

Bitlis: Ahlat

Malatya: Arapgir

Antalya: Finike

Çanakkale: Gökçeada

Ankara: Güdül

Şanlıurfa: Halfeti

Bursa: İznik

Sinop: Gerze

Ordu: Perşembe

Erzincan: Kemaliye

Artvin: Şavşat

Erzurum: Uzundere

Kırklareli: Vize

Aydın: Yenipazar

Tekirdağ: Şarköy

Kaynak: Aydınlık