Dünyaca ünlü HSBC Bankası, Türkiye’deki şube ağını azaltma kararı aldı. Bu kararla ilgili detaylar, Ziraat Bankası’nın önceki Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu’nun X platformunda yaptığı paylaşımla gün yüzüne çıktı.

Babuşcu’ya göre, HSBC Türkiye şube sayısını azaltma yoluna gidiyor. Eylül ayı sonunda 67 şubeye sahip olan banka, yıl sonuna gelindiğinde 50 şubenin altına inmeyi hedefliyor.

Babuşçu, “HSBC Türkiye’de yeniden şube kapatmaya başladı. Eylül ayı sonu itibariyle 67 şubesi bulunan bankanın yıl sonunda 50 şubenin altına inmesi bekleniyor…” dedi.