TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kültür, sanat, arkeoloji ve turizm alanlarında Bakanlığın yaptığı çalışmaları anlattı.

2022 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının yüzde 71 artışla 51,4 milyona ulaştığını kaydeden Ersoy, "2023 yılı ocak-eylül döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 45,2 milyon kişi olmuştur. Kişi sayısında olduğu gibi turizm gelirlerinde de ibre yine yükseliştedir. Kişi başı gecelik gelir 2022 yılında 89 dolara, 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 100 dolara yükselmiştir. Bu, 2017 yılına kıyasla yüzde 55’lik artışa tekabül etmektedir. Turizm gelirimiz ilk 9 ayda 42 milyar dolar olup, Orta Vadeli Plan hedefi olan 55,6 milyar dolar ile de uyumlu şekilde gitmektedir." diye konuştu.

Bakan Ersoy, 2002'de yaklaşık 800 bin olan konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesini bugün itibarıyla 2,2 milyona yükselterek yüzde 175 arttırdıklarını vurgulayarak, "Tesislerin tamamının bakanlık belgeli olmasını zorunlu hale getirerek, nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci de tamamlamaya yaklaştık." ifadesini kullandı.

"Ulusal Envanter Projesini başlatacağız"

Kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler de veren Bakan Ersoy, Anadolu'nun Kaya Anıtları ve Yazıtları Projesi'ni hayata geçirdiklerini, söz konusu eserlerin kataloglanması, 3 boyutlu taramalarının yapılması ve kayıt altına alınarak belgelenmesi yönündeki çalışmaları 4 yıl sonunda tamamlayacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2024 yılında kazı çalışmalarımıza ek olarak Ulusal Envanter Projesi'ni de başlatacağız. Amacımız, Türk-İslam Dönemi eserlerinin envanterinin çıkarılarak öncelikle ülkemizdeki, sonrasındaysa yurt dışındaki mirasımızın veri tabanının oluşturulmasıdır." dedi.

2022 yılı sonunda başlayan çalışmalarla Side'yle ilgili yeni bir markalama ve destinasyon çalışması yapma kararı aldıklarını belirten Bakan Ersoy , antik kentin 14 ayrı noktasında kazı ve onarım çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Mehmet Ersoy, Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve ekibinin özverili çalışmaları ile 20 yıllık işi 1 yılda tamamlamanın anahtarının, arkeolojik kazılara ve restorasyon çalışmalarına bu 1 yıllık süreçte sağladıkları bütçe ve lojistik destek olduğunu söyledi.

"Kazılar Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğünde yürütülecek"

Geleceğe Miras Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Ersoy, ikinci aşamada yabancı bilimsel heyetler tarafından yürütülen kazı çalışmalarını da bu projeye dahil ettiklerini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuşmasında, "Kazılarda ilgili koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer 'koordinatör kazı başkanı' atayarak çalışmalarımızın ivmesini arttıracağız. Bu Türk arkeoloji tarihinin de dönüm noktasıdır. Yaklaşık 160 yıl önce yabancı heyetlerin liderliğinde başlayan kazı çalışmalarının tamamı bundan sonra daima böyle olacak şekilde Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğü altında yürütülecektir." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, Bergama, Afrodisyas, Sardes, Sagalassos, Hattuşa gibi çalışmaların yabancı bilim heyetleri tarafından yürütüldüğü 18 kazı alanında da Geleceğe Miras Projesi çalışmalarını başlattıklarını bildirdi.

Geleceğe Miras Projesi ile arkeolojik kazı çalışmalarının hem bütçelerini hem de lojistiklerini tarihinde görülmemiş bir oranda artırarak ekiplerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Arkeolojik alanlarımızdaki yapıları bilimsel veriler ışığında çok kısa sürelerde ayağa kaldırarak antik kentlerimize ve bulundukları bölgenin kültür ve turizm potansiyeline katma değer kazandıracağız. Hedefimiz, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamaktır. Bu dönem Türk arkeolojisinin 'altın çağı' olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Müzelerdeki toplam eser sayısı 3,3 milyonu aştı

Müzelere geçen yıl 30 binin üzerinde yeni eser kazandırıldığını anlatan Bakan Ersoy, müzelerdeki toplam eser sayısının 3,3 milyonu aştığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, eserlerin güvenliğinin de hassasiyetle üzerinde durdukları bir konu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyaya örnek olacak Tarihi Eserlerin Güvenliği İçin Kimliklendirme Projesi'ni uygulamaya geçirdik. Bakanlığımıza bağlı müzelerde yer alan tarihi eserleri, görünmez DNA ile kimliklendiriyoruz. Böylece sahteciliğin ve olası kayıpların önüne geçmiş oluyoruz. Proje kapsamında müzelerimizin teşhirinde bulunan eserlerin yüzde 72'sinin kimliklendirme işlemini tamamladık. Yıl sonuna kadar eserlerimizin tamamında bu uygulamayı bitirmiş olacağız. Projenin 2024 yılında başlayacağımız ikinci etabında ise depolarda bulunan eserlerimize yönelik işlemler yapılacaktır. Bütün kimliklendirme işlemlerini önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Bakan Ersoy, tarihi ve kültürel değerlere kolay ve ucuz erişim sağlamak amacıyla 1 yıl boyunca geçerli olan Müzekart ücretini 2019'da 60 liraya sabitlediklerini anımsatarak, "Müzekart, bakanlığımıza bağlı 350'den fazla müze ve ören yerine ve ayrıca Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 13 ziyaret alanına sınırsız giriş olanağı sağlamaktadır. 2023 yılı ekim ayı itibarıyla müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı 23,5 milyondur." dedi.

Kapadokya’da 194 taşınmaz koruma altına alındı

Çanakkale Tarihi Alan'da Seddülbahir Kalesi'nin restorasyonunun tamamlanarak açıldığını, Mustafa Kemal Yürüyüş Rotası'nı gezi güzergahına eklediklerini de belirten Bakan Ersoy, Namazgah Tabyası Sur Duvarları Restorasyonu, Şehitler Abidesi Rölyefi ve Çevre Düzenlemesi, Şehitlik İhyası gibi projelerle alanı bir açık hava müzesine dönüştürmek için faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Doğayı koruyan, kurallara uygun ve sektörleri de geliştiren bir süreç oluşturmak amacıyla ilk defa hazırlanan "Üst Ölçekli Alan Planları" çalışmalarının bu yıl itibarıyla tamamlandığını bildiren Bakan Ersoy, Kapadokya'da bugüne kadar tespit edilemeyen doğal ve kültürel 194 taşınmazın tescil edilerek koruma altına alındığı bilgisini paylaştı.

Tarihi ve kültürel dokuya zarar veren 500'ün üzerinde kaçak yapının ortadan kaldırıldığını aktaran Bakan Ersoy, Göreme Açık Hava Müzesi ve Sobesos Antik Kentinde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldığını, 2023 başı itibarıyla kazı alanlarında ziyaretçilere yönelik alternatif yürüyüş güzergahları oluşturulduğunu hatırlattı.

Bakan Ersoy, bölgenin en önemli simgelerinden olan ve acil müdahale gerektiren 4 peribacasının onarımına ve bölgeye gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak "Zelve Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi" uygulama çalışmalarına da başlandığını bildirdi.

Bugüne kadar Bakanlık tarafından ülkeye kazandırılan 122 Kültür Merkezinin 36'sının yerel yönetimlere tahsis edildiğini aktaran Bakan Ersoy, "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında da kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan 231 kültür evi ve kültür merkezi inşaatına destek sağlandığını bildirdi.

2024 için öngörülen bütçe

Ersoy, Bakanlığın 2024 yılı bütçe talebi ile ilgili ise şunları söyledi:

“Bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 12 milyar 274 milyon 631 bin 949 liralık 2022 yılı yıl sonu ödeneği Bakanlığımızın politika ve hedefleri doğrultusunda kullanılmıştır.

2024 yılı bütçemiz ise bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 38 milyar 964 milyon 106 bin lira olarak öngörülmektedir.

Bu bütçemizin bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil 26 milyar 945 milyon 819 bin lirası cari bütçe, 12 milyar 18 milyon 287 bin lirası yatırım bütçesidir.”

KAYNAK: Turizm Güncel