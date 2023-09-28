İstanbul'da bir grup taksi sürücü TAG şoförlerini müşteri gibi arayarak gelen sürücüleri tehdit etti. Tehdit anlarını kameraya alan taksiciler, bir TAG sürücüsünün anahtarını izinsiz alırken, bir engelli sürücüye ise zorla özür diletti.

Martı TAG'ın kurucusu Oğuz Alper Öktem tarafından yayınlanan görüntüler tepki çekti.

İstanbul'da bir grup taksi şoförü, Martı TAG uygulaması üzerinden çağırdıkları sürücüleri alıkoyarak tehdit ettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntülerde TAG sürücülerini çağıran taksicilerin polis gibi araçları durdurarak hesap sorduğu anlar yer aldı. Başka bir videoda ise taksi sürücü çevirdiği engelli bir TAG şoförüne 'Bu seferlik affediyoruz' diyerek özür diletti.

Martı TAG'ın kurucusu görüntülere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Görüntüler üzerine konuşan Öktem, “Biz yabancı değiliz, Uber değiliz. Bu ülkenin evladıyız, hiçbir yere de gitmiyoruz. Siz de devletin kolluk kuvveti değilsiniz. Yaptığınız şehir eşkıyalığıdır. Adalet var, hukuk var. Kanun karşısında bunların hesabını vereceksiniz” diye konuştu.

KAYNAK: Onedio.com