KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.18’de meydana gelen depremin derinliği 14 kilometre olarak ölçüldü.
Elbistan’da 14 Km Derinlikte Deprem Meydana Geldi!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bugün sabah saatlerinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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