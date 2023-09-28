KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.18’de meydana gelen depremin derinliği 14 kilometre olarak ölçüldü.

Ek MTV'yi Kaç Kişi Ödemedi? İptal Davası Bugün Ek MTV'yi Kaç Kişi Ödemedi? İptal Davası Bugün