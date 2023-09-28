KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.18’de meydana gelen depremin derinliği 14 kilometre olarak ölçüldü.