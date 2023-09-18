Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2020-2022" istatistiklerini açıkladı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi 77,5 yıl olarak belirlendi. Bu rakam 2019-2021 dönemi için 77,7 yıl olarak hesaplanmıştı. Yaşam süreleri ise, erkeklerde 74,8, kadınlarda 80,3 yıl olarak belirlendi. Çalışma hayatına 15 yaşından başlayanların yaşam süresi ise ortalma 63,5 yıl olurken, bu süre erkekler için 60,8 yıl, kadınlar için 66,2 yıl oldu.

Araştırmaya Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancılar dahil edilmedi.