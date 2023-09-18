Sosyal medya fenomeni Ecem Taser, 26 bin TL'lik satın aldığı 'Kazı Kazan' kartlarını kazıdığı anları sosyal medyada paylaştı. Videosunda, "Yıllardır hayalini kurduğum bir şey yaptık" diyerek söze başlayan Ecem Taser, kazıdığı kartlara 26 bin TL harcayıp 0 TL kazandı. Ecem Taser, ilk olarak erkek arkadaşı ile birlikte 10 bin 800 TL'lik kazı kazandan 3 bin 600 TL çıkarmayı başarabildi. Ardından da kazandıkları 3 bin 600 TL ile de yeniden kazı kazan alan çifte bu defa 3 bin 900 TL çıktı. Sonrasında da 3 bin 900 TL ile de kazı kazan alan çifte bu defa 3 bin 200 TL çıktı.

Kazı Kazan kartlarını almaya devam eden çift, bu defa da 3 bin 200 TL ile kazı kazan alıp 1200 TL kazandı. Bununla yetinmeyen çift, sonuç olarak 26 bin TL'lik kazı kazan kazıdı ve 0 TL kazandı.

Kaynak: Medyatava.com

