Oyuncu, dansçı ve sporcu kimliğiyle tanınan Hasan Yalnızoğlu'nun vefatının ardından ortaya çıkan bir detay, dostluk ve vefa duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Acun Ilıcalı, geçen yıl pankreas kanseri nedeniyle 50 yaşında hayata veda eden Yalnızoğlu'nun küçük kızının üniversiteye kadar olan tüm eğitim masraflarını üstlenme kararı aldı.

GÖSTERİŞTEN UZAK, DERİN BİR VEFA

Edinilen bilgilere göre, Ilıcalı bu desteği hiçbir şekilde kamuoyuna duyurmadan, tamamen sessiz bir şekilde gerçekleştirdi. Ancak yakın çevresinin aktardığı bu anlamlı davranış, basına yansıyınca, Ilıcalı'nın dostluğa verdiği değer bir kez daha gündeme geldi. Sessizce yapılan bu yardım, kamuoyunda 'gösterişten uzak gerçek bir vefa örneği' olarak değerlendirildi.

KÜÇÜK KIZINA IŞIK OLACAK DESTEK

Yalnızoğlu'nun ardından geride bıraktığı 8 yaşındaki kızının eğitimi için yapılan bu özel destek, sanatçının sevenlerini de duygulandırdı. Acun Ilıcalı'nın sessizce üstlendiği bu sorumluluk, kamuoyunda büyük takdir toplarken, küçük kızın eğitim hayatı için de umut verici bir adım olarak görüldü. Öte yandan, sanat ve televizyon dünyasından birçok isim de Hasan Yalnızoğlu'nun vefatının ardından yaptığı paylaşımlarla duydukları üzüntüyü dile getirmişti. Bu gelişmeyle birlikte, dostluk ve vefanın unutulmadığı bir örnek daha hafızalarda yer etti.