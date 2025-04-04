Sosyal medyanın unutulmaz fenomenleri Alanyalı Ceyhan kardeşler, Burak Ceyhan, Özlem Ceyhan ve Barış Yiğit Ceyhan, müzik kariyerlerine bomba gibi bir dönüş yaptı. Yıllar önce evlerinin odasında çektikleri samimi video ile bir anda şöhrete kavuşan kardeşler, 1 Nisan'da yayınladıkları "Serseri" adlı yeni şarkılarıyla yeniden adlarından söz ettirmeyi başardı.

"Serseri", yayınlandığı ilk iki günde yaklaşık 100 bin izlenme sayısına ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Şarkı, Ceyhan kardeşlerin kendine has tarzını yansıtırken, sözleri ve müziğiyle de dinleyicilerden tam not aldı.

Kardeşlerin sosyal medyada yakaladığı ilk çıkış, onların müzik yeteneklerini geniş kitlelere ulaştırmıştı. İbrahim Tatlıses'in "İbo Show" programına da konuk olan Ceyhan kardeşler, bu kez "Serseri" ile müzik listelerinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Ceyhan kardeşlerin bu dönüşü, sosyal medyanın müzik dünyasına olan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Evlerinin odasından milyonların kalbine dokunan bu yetenekli kardeşler, "Serseri" ile müzik kariyerlerinde yeni bir sayfa açıyor.