Diva Alanya’da gerçekleştirilen düğünde genç çiftin nikah şahitliklerini Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve Ayşe Bacaksız yaptı. Kaptan ve Anılgan çiftinin, aileleri, akrabaları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile gelinin çalışma arkadaşları da mutluluklarına ortak oldular. Düğüne katılan davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için "Evet" diyen genç çift konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Nikah töreninin ardından başlayan doyumsuz eğlence ise geç saatlere kadar devam etti.

Kaynak: Haber Merkezi