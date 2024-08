Geçtiğimiz cumartesi akşamı, Payidar Restaurant, ünlü TRT sanatçısı Tarkan Güvenç'in sahneye çıkmasıyla muhteşem bir gala etkinliğine ev sahipliği yaptı. Misafirlerin beğenisine sunulan geniş menü, dünya mutfağı ve Türk mutfağından leziz seçeneklerle doluydu. Özellikle efsanevi mezeleri, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Tarkan Güvenç’in güçlü sesi ve özel yorumlarıyla birlikte Alanya'nın eşsiz manzarası, geceye ayrı bir güzellik kattı. Güvenç'in performansı, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğin ardından, Payidar Restaurant misafirlerine eğlenceli programlar sunmaya devam edecek. Her cumartesi Tarkan Güvenç, her cuma Alanya'nın sevilen sesi Yener Gedik ve her çarşamba Alaturka Fasıl Grubu, sahnede olacak.