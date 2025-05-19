Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Elif Uğur, Alanya'da düzenlenen görkemli bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Siyaset, iş dünyası ve sosyal çevreden çok sayıda davetlinin katıldığı tören, Alanya'nın seçkin mekanlarından birinde gerçekleşti.

Çiftin nikah şahitliklerini, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri üstlendi. Nikah töreninde duygusal anlar yaşanırken, çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Tören boyunca renkli görüntüler kaydedilirken, çiftin ilk dansı davetlilerden büyük alkış aldı.

Hüseyin Yıldız ve Elif Uğur çiftinin bu mutlu gününe, aileleri ve yakın dostları da eşlik etti. Düğün, geç saatlere kadar devam eden coşkulu bir organizasyonla son buldu.

