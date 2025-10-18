İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 8 Ekim'de aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatılmış, kan ve saç örnekleri alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testlerde Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım ve Metin Akdülger'in sonuçları pozitif çıkarken; Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Hadise, Özge Özpirinçci ve bazı diğer isimlerde yasaklı maddeye rastlanmadı.

TALU KARDEŞLERDEN SERT AÇIKLAMA

Test sonuçlarının açıklanmasının ardından Derin ve Deren Talu, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Talu kardeşler, 'Hayatımızda hiç uyuşturucu kullanmadık. Sonuçlar doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar kolay mı? Antidepresan dışında hiçbir madde kullanmadık. Sonuçları asla kabul etmiyoruz ve bağımsız bir kurumda yeniden test olacağız' ifadelerini kullandı.

'OPERASYONA VE TESTLERE GÜVENMİYORUZ'

Kızlarının açıklamasına destek veren Defne Samyeli, operasyonun yürütülme biçimini eleştirdi. Samyeli, 'Ben sadece uyuşturucu değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan biriyim. Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin neye göre belirlendiği bile açıklanmadı. Dosyada gizlilik kararı var ama biz sonuçları basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp'ın sonuçlarına da güvenmiyoruz' dedi.

Samyeli, kızları adına özel bir hastanede yeni testler yaptıracaklarını belirterek sürecin bağımsız uzmanlarca incelenmesini talep etti. Gelişmelerin ardından gözler, Talu kardeşlerin yeniden yaptıracağı testlerin sonuçlarına çevrildi.