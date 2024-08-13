Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ASAT’ın içme suyu borusu döşeme çalışmalarını tamamladığı Oba Mahallesi’nde, sıcak asfalt çalışmasına başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle; Oba Mahallesi’nden kuzey istikametine giden Güneyli Caddesi ve Göktaş Sokak dahil olmak üzere Oba, Değirmendere, Çıplaklı, Asmaca, Obaalacami gibi pek çok mahalle ve yaylaya ulaşım sağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

VATANDAŞLARIN İSTEĞİ ÜZERİNE YOL GENİŞLETİLDİ

Yoldaki çalışmaların ardından bozulan ve vatandaşlar tarafından sık olarak kullanılan grup yolunda yapılan çalışmaları; Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut ve Oba Mahallesi Muhtarı Şeref Gürkan yerinde takip etti. Vatandaşların talepleri doğrultusunda genişletilen yol, güvenli bir sürüş ortamına kavuşturuluyor. Genişletmenin ardından başlatılan 1800 metrelik sıcak asfalt çalışmalarının ise on gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

KOÇAK: YAZ DÖNEMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, asfaltlama çalışmalarının Oba Mahallesinde sürdüğünü belirterek, "Oba Mahallemizden kuzeye doğru çıkan grup yolunda asfaltlama çalışmalarımız dün itibariyle başladı. Yaklaşık 10 gün boyunca burada sıcak asfalt çalışması yapacaklar. Farklı noktalarda çalışmalarını sürdüren ekiplerimizin bir kısmı sathi kaplama, bir kısmı yüksek yerlerde ve yaylalarda greyder ile yol düzeltme çalışması yapıyor. Yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kısıtlı imkanlarla halkımıza hizmetin en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Osman Başkanımızın talimatıyla yaz sezonu bitmeden önemli bir miktarda yol düzenleme ve asfalt çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bölge halkına hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

MUHTAR GÜRKAN’DAN BAŞKAN ÖZÇELİK VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Oba Mahallesi Muhtarı Şeref Gürkan ise Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Burası bir grup yolu. Değirmendere, Asmaca, Obaalacami ve yaylalarımıza giden yaklaşık bin 800 metrelik bir yolumuz. Hizmetlerinden dolayı Osman Başkanımız ve ekibine teşekkür ederiz.” diye konuştu.