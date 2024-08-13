Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ALSMO) üyeleri, Alanya Vergi Dairesi önünde toplanarak enflasyon muhasebesi uygulamasına karşı çıktılar. Toplanarak yaptıkları basın açıklamasıyla, mesleklerinin hakkıyla icra edilemeyeceği endişelerini dile getiren muhasebeci ve mali müşavirler, ruhsatlarını Vergi Dairesi'nin önüne bıraktılar.

Eylemde, ALSMO üyesi Fikret Türkoğlu, yaptığı açıklamada, "Her çıkan kanunu uygulayan, her verilen işi hakkıyla yapan meslektaşlarımız bugün çaresizlik içinde. 27 Ağustos’a kadar geçici vergi, 28 Ağustos’ta ise aylık beyanlarımızı yetiştirmek mümkün değil" dedi.

Mesleklerini severek icra ettiklerini vurgulayan Türkoğlu, enflasyon muhasebesi uygulamasının Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na aykırı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun mesleklerinde ciddi sorunlara yol açacağını kaydetti. "Bizim talebimiz ve önerimiz; geçici vergilerin kaldırılması, poşet, turizm konaklama, damga vergisi KDV1 ve KDV2'nin birleştirilmesi ve defter beratlarının yılda bir kez yapılmasıdır" şeklinde konuştu.

Muhasebeciler, iş yüklerinin azaltılması ve mesleki kalite standartlarının artırılması için acil düzenlemeler yapılmasını talep ettiler. Türkoğlu, "Geçici vergi dönemlerinde bilanço çıkarmamız mümkün olmayacak. Ruhsatlarımızı burada bırakarak, mesleğimizin yapılamaz hale geldiğini duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhasebeciler, seslerinin duyulmasını ve taleplerinin dikkate alınmasını bekliyor. Eylem, meslektaşlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.