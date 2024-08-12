Alanya’da İmparator Real Estate & Invest’in sahibi Ali Büyükdemirel’in, yaşamına son verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Ali Büyükdemirel herkese “Hakkınızı helal edin” mesajı gönderdikten sonra, ofisinde başına silahla ateş ederek intihar etti.

Büyükdemirel’in, sektördeki kötü gidişat ve iş zorlukları nedeniyle bu kararı aldığı düşünülüyor. Daha önce Gold City Turizm Kompleksi’nin müdürlüğünü de yapmış olan Büyükdemirel'in ani ölümü, iş dünyasında ve Alanya’da derin bir üzüntü yarattı.