Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Ahmet Sevban ve Mehmet Selim adında fiziksel engelli iki torunuyla yaşayan Abdullah ve Fatma Baturay çiftinin yaşadığı evin yoluna, SBS beton dökümü gerçekleştirildi. Gündoğmuş’un Karaköprü Mahallesi Pınargözü Sokak’ta ikamet eden ve hem yaşı hem de kanser hastası olması dolayısıyla yürüme engelli torunlarını eve çıkartmakta zorluk çeken Abdullah Baturay’ın yardımına koşan ekipler, eve ulaşım için kullanılan 85 metrelik yola 20 metreküp beton döktü. Yolu araç ve yayalar için kullanıma uygun bir hale getiren ekiplerin yoğun mesaisiyle çalışmalar kısa sürede tamamlandı.



ABDULLAH BATURAY VE MUHTAR’DAN TEŞEKKÜR

Evin yolunun yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Abdullah Baturay, “Yürüme engelli iki torunum var. Biri 27, diğeri de 8 yaşında. Bu yolun bana ne kadar ihtiyaç olduğunu bir ben bilirim. Yolu yapan Başkanıma ve tüm personeline çok teşekkür ederim” diye konuştu. Karaköy Mahalle Muhtarı Ali Kurtbaş da Alanya Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, ekiplerine, çavuşlarına ve herkese buraya vermiş oldukları hizmetten dolayı vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Allah, Başkanımızdan razı olsun.” dedi.