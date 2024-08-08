Milli Emlak alanında yapılan iş ve işlemlerin, Antalya’nın ekonomik kalkınmasına katkılarının değerlendirildiği toplantıda, kamu mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması ve takası gibi işlemlerde kamu çıkarının korunması, taşınmazların kamu bütçesine olan katkısı, kamu yatırımlarının planlanması sürecinde taşınmazların güncel değerleri ve varlık yönetimi planları ele alındı.

Toplantıda devlet arazilerinin satışlarının adil, kanuna ve nizama uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Hulusi Şahin, “Devlet ve hazine arazileri üzerinde yapılan işgal ve kaçak yapılarla ilgili taviz verilmeden gereken işlemleri yapacağız. Özellikle kıyı kesimindeki işgallerin önüne geçecek ve kamu arazisini işgal edenlerden geçmişe dönük işgaliye bedelini alacağız. Valiliğimizin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz daha yoğun ve koordineli bir şekilde çalışacak. Önceliğimiz kamu menfaati. Hiç kimsenin kamu arazisini izinsiz kullanmasına, işgal etmesine ve üzerine kaçak yapı kondurmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu hususta vatandaşımızı mağdur etmeden kamu arazilerimizi işgalden koruyacağız” dedi.



Toplantıda Milli Emlak birimlerinin çalışmalarını konu alan sunumlar yapılırken kaçak yapılar ve işgal edilen kamu arazileri için uygulanacak iş ve işlemler için operasyon takvimi de belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcıları Yalçın Sezgin ve Aydın Abak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş, Milli Emlak Daire Başkanı Yusuf Karataş ve birim müdürleri katıldı.