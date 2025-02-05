Alanya’da Mukaddes Erdoğan’ın yeni işletmesi Value Atelier, geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli bir açılış töreniyle hizmete girdi. Şık takılar üzerine kurulu olan bu yeni mağaza, moda tutkunlarının ilgisini çekmek için kombinlere değer katacak çelik ve VIP seri takılar sunuyor.



Açılış törenine çok sayıda davetlinin yanı sıra önceki dönem CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Anavatan Partisi Akdeniz Bölge Başkanı Murat Kurt, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural, Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Kafeteryacılar Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, ALESO Başkanı Nuri Demir ve Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı. Davetliler, etkinlikte yeni takı mağazasını dolaşarak ürünleri yakından inceleme fırsatı buldular.



Yeni işletme ile birlikte yerel ekonomiye katkıda bulunmayı hedefleyen Value Atelier’in sunduğu şık ve modern takılarla bölgedeki moda algısına farklı bir soluk getirmesi bekleniyor. Açılışa katılanların gösterdiği ilgi ise bu beklentileri destekler nitelikteydi.



Value Atelier'in bulunduğu konum ise Şekerhane Mahallesi, Şevket Tokuş Caddesi (25 Metrelik yol) üzerinde yer alıyor. Bu yeni girişimle birlikte Mukaddes Erdoğan’ın Alanya’da kadın girişimcilerin etkisini artırmaya devam ettiği vurgulanıyor.

