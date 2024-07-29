Ünlü oyuncu Kenan Işık, 10 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti. 2014 yılında sauna sonrası fenalaşarak baygınlık geçiren ve kafasını vuran Işık, bu talihsiz olayın ardından geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girmişti.

Türk televizyonunun unutulmaz isimlerinden biri olan Kenan Işık, özellikle "Dadı" dizisi ve "Kim Milyoner Olmak İster" programındaki sunuculuğuyla hafızalara kazınmıştı. Uzun yıllar boyunca sanata katkı sağlayan usta sanatçının vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Kenan Işık'ın ailesi ve sevenleri, kendisine olan sevgi ve bağlılıklarını bir kez daha hatırlatarak başsağlığı mesajlarını iletti. Türk sinema ve televizyon tarihine damga vuran Işık, yaşadığı onca zorlukla bile umut ve azmin sembolü olarak anılmaya devam edecek.

Sanatçının kaybı, birçok sanatsever ve meslektaşı tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Kenan Işık’ın hayatı ve eserleri, sonraki nesillere ilham vermeye devam edecektir.