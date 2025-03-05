Türkiye genelinde terörle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesinde Antalya dahil 22 ilde gerçekleştirilen "GÜRZ-48" operasyonlarında, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 47 şüpheli yakalandı.



Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat'ta eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte yardım ve finans sağladıkları, ayrıca sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları belirlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yetkililer, Türkiye'nin her bölgesinde huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütlerine yönelik operasyonların 365 gün boyunca devam edeceğini vurguladı. Operasyonları başarıyla tamamlayan jandarma ekipleri ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı/ Bülten