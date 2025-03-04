Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, toplu taşıma aracı sürücülerine yönelik önemli bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, toplu taşıma araçlarının güvenli bir şekilde işletilmesi ve sürücülerin kurallara uymaları hedeflendi.

Yapılan denetimlerde toplam 41 toplu taşıma aracı sürücüsü kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda, kurallara uymayan 7 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı toplamda 71 bin 309 TL para cezası kesildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini ve sürücülerin kurallara riayet etmesinin önemini vurguladı. Bu tür uygulamaların, hem sürücüler hem de yolcular için güvenli bir ulaşım sağlama amacı taşıdığı belirtildi.