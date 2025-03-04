Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli arama kararı ile 4 Mart 2025 tarihinde, Alanya genelinde 7 ayrı noktada ve Kaymakamlık onayıyla 8 yol kontrol noktasında eş zamanlı operasyona imza attı. Operasyon, bireysel silahlanmanın önlenmesi ve kanuna aykırı silah ticaretinin engellenmesine yönelik yapıldı.

Operasyon, Jandarma Asayiş Timleri, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Takip Timi ve İstihbarat ekiplerinin koordineli çalışmasıyla düzenlendi. Güzelbağ, Bayır, Gözübüyük, Karamanlar, Güney, Yenice, Burçaklar ve Gümüşgöze mahallelerinde belirlenen adreslerde aramalar yapıldı ve çeşitli yol kontrol noktaları oluşturuldu.

Yapılan operasyon ve uygulamalar sonucunda; 10 adet tabanca, 32 adet av tüfeği, 10 adet tabanca şarjörü, 135 adet tabanca fişeği, 12 adet 7.62mm tabanca fişeği, 374 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 10 şüpheli hakkında adli, 32 şüpheli hakkında ise idari işlemler başlatıldığı bildirildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya’nın huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu tür operasyonların, toplumun güvenliğini sağlamak adına kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.