Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etapta sporcular büyük erkek, büyük kadın, genç erkek, genç kadın kategorilerinde yarışılacak. Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı 20-21 Ocak tarihlerinde Alanya’da 250’ye yakın sporcunun katılımıyla yapılacak.
20 Ocak Cumartesi günü yol yarışları Milli Egemenlik Stadı önünden başlayacak, Tomur Kavşağı - D-400 Karayolu üzeri Mahmutlar – Demirtaş - Gazipaşa (yeni yol) çift taraflı olarak kontrollü şekilde saat 09.00 ile 17.00 arasında yollar trafiğe kapalı olacaktır.
21 Ocak Pazar günü kriteryum yarışları Öğretmen Evi önünden başlayacak, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü önü –Meteoroloji önü - Alaaddin Beach Otel önü tek şerit olarak saat 09.00 ile 16.00 arasında yollar trafiğe kapalı olacaktır.