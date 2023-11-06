İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Filistinlilere yaptığı soykırım niteliğindeki saldırılar tüm dünyada tepkileri beraberinde getirirken İsrail menşeli ve İsrail’e destek veren ürünlere ülkemizde de boykot kararı alındı. Gazze ’ de genç, yaşlı, kadın ve çocuk demeden tüm sivilleri hedef alan İsrail’e tepkilerini ilk günden ortaya koyan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) şimdi de İsrail menşeli veya İsrail’e destek veren ürünlerin satışını kantinlerde ve Çarşı’daki işletmelerde yasakladı. Üniversite yönetimi tarafından boykot kararı alınmasıyla birlikte 7 kantin, 12 dükkân, 3 kırtasiye, 6 otomat, merkezi ve anaokulu yemekhanelerinde İsrail’e destek veren markaların satışı durduruldu.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “İSRAİL MALLARINA ALKÜ’DE YER YOK!”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, işgalci İsrail’in soykırım niteliğindeki saldırılarının asla kabul edilemeyeceğini belirtti. Yükseköğretim Kurumları olarak saldırıların başladığı ilk andan itibaren İsrail’i kınama açıklaması yaptıklarını hatırlatan Rektör Türkdoğan, geçtiğimiz haftalarda, ALKÜ’de öğrenim gören Filistinli öğrencilerle buluşma ve Kestel Yerleşkesinde “Filistin’de Çocuk Olmak” isimli fotoğraf sergisinin yapıldığını söyledi. Savaş suçu işleyen İsrail’i kınayan ve tüm dünyayı boykot yapmaya davet eden Rektör Türkdoğan, “Çocuk, yaşlı demeden tüm sivilleri hedef alan; hastaneleri, okulları, ibadet yerlerini bombalayan İsrail’in soykırımına sessiz kalmayacağız. ALKÜ kantin ve işletmelerinde Filistin’de insanlık suçu işleyen İsrail’e ait, İsrail menşeli ürünlere ve bu insanlık suçuna doğrudan veya dolaylı olarak destek verdiği bilinen markalara bundan sonra yer yok.” dedi.