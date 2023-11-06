İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam nitelikli eylemlerin artması ve ardından üzücü olayların yaşanması tüm dünya gündeminde yer alıyor. Bu üzücü olayların ile ilgili Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den de bir hamle geldi. Başkan Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tüm Alanya halkına ‘Boykot’ duyurusu yaptı.

Başkan Yücel yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

‘’Kamuoyuna Duyuru!

Gazze’de işlenen insanlık suçu nedeniyle belediyemize ait sosyal tesislerimizde israil menşeli hiçbir ürünün satışı yapılmayacaktır.

Gazze’de yapılan katliama sessiz kalan tüm kuruluşlar da belediyemiz tarafından boykot edilmektedir.

Kentimizdeki tüm kurum, kuruluşlar ve işletmeleri de bu boykota destek olmaya davet ediyoruz.’’

Başkan Yücel’in paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Vatandaşlar boykot kararına büyük destek gösterdiler.