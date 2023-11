Almanya ülkesine kabul edeceği meslek gruplarını açıkladı. İşte o liste...

🔺İmalat sektöründe uzman kişiler.

🔺Su-kalorifer tesisatçılar

🔺Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve bunların yöneticileri

🔺Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler

🔺Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler

🔺Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler

🔺Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları

🔺Çocuk yuvası eğitmenleri

🔺Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler

🔺Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar

🔺Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s

🔺Veterinerler

🔺Diş hekimleri

🔺Eczacılar

🔺Hemşire ve ebeler

🔺Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar

🔺Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri

🔺Yaşlı bakım hizmeti verenler

🔺Sosyal hizmet uzmanları

🔺Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler

🔺Fizikçiler ve astronomlar

🔺Meteorologlar

🔺Kimyagerler

🔺Jeolog ve jeofizikçiler

🔺Matematikçi ve istatistikçiler

🔺Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler

🔺Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar

🔺Çevre bilimcileri, araştırmacılar

🔺İşletme ve üretim mühendisliği

🔺İnşaat mühendisliği

🔺Çevre koruma mühendisliği

🔺Makine mühendisliği

🔺Kimya mühendisliği

🔺Maden ve metalurji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklar

🔺Çeşitli diğer alanlardaki mühendisler

🔺Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler

🔺Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlar

🔺Üretim ve tekstil tasarımcıları

🔺Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları

🔺Kadastro ve ölçüm uzmanları

🔺Grafik ve multimedya tasarımcıları

🔺Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcıları

🔺Eğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcıları

🔺Çevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanları

🔺Fizyoterapistler

🔺Diyetisyenler, beslenme uzmanları

🔺Konuşma ve duyma terapistleri

🔺Ortopedistler

🔺Sağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel

🔺Üniversite ve yüksek okul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor)

🔺Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler

🔺İlkokul ve ortaokul öğretmenleri

🔺Kreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenler

🔺Pedagoji ve öğretmen yetiştirme

🔺Özel pedagoji uzmanları

🔺Yabancı dil öğretmeni

🔺Müzik öğretmeni

🔺Sanat dersi öğretmeni

🔺IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi

🔺Sistem analizcisi

🔺Yazılım geliştirici

🔺İnternet sitesi ve multimedya geliştiricisi

🔺Uygulama ve IT programcısı

🔺Bu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel

🔺Bilgisayar yöneticileri ve datenbank geliştiricileri

🔺Her türlü sistem yöneticisi

🔺Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel

🔺Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel