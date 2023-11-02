Almanya ülkesine kabul edeceği meslek gruplarını açıkladı. İşte o liste...
🔺İmalat sektöründe uzman kişiler.
🔺Su-kalorifer tesisatçılar
🔺Madencilik, inşaat ve lojistik sektöründe yetişmiş elemanlar ve bunların yöneticileri
🔺Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler
🔺Medya ve iletişim uzmanları, dil bilen gazeteciler
🔺Bilgi ve iletişim teknolojisi hizmeti verenler
🔺Bilgisayar uzmanları, IT'ciler, her türlü bilgisayar programcıları
🔺Çocuk yuvası eğitmenleri
🔺Kreş ve çocuk bakımı ile ilgilenenler
🔺Her türlü sağlık hizmeti veren yetişmiş elemanlar
🔺Hemşire, hastabakıcı, yuva eğitmeni v.s
🔺Veterinerler
🔺Diş hekimleri
🔺Eczacılar
🔺Hemşire ve ebeler
🔺Öğretmenler ve eğitim sisteminde başka görevler alabilecek olanlar
🔺Öğretmen yetiştirenler, okul yöneticileri
🔺Yaşlı bakım hizmeti verenler
🔺Sosyal hizmet uzmanları
🔺Finans ve sigorta alanında uzman, yönetici kişiler
🔺Fizikçiler ve astronomlar
🔺Meteorologlar
🔺Kimyagerler
🔺Jeolog ve jeofizikçiler
🔺Matematikçi ve istatistikçiler
🔺Biyolog, botanikçi, zoolog ve buna yakın meslek erbabı kişiler
🔺Tarım, orman ve balıkçılık alanında uzmanlar veya danışmanlar
🔺Çevre bilimcileri, araştırmacılar
🔺İşletme ve üretim mühendisliği
🔺İnşaat mühendisliği
🔺Çevre koruma mühendisliği
🔺Makine mühendisliği
🔺Kimya mühendisliği
🔺Maden ve metalurji mühendisliği, buna yakın uzmanlıklar
🔺Çeşitli diğer alanlardaki mühendisler
🔺Elektroteknik, elektronik ve telekomünikasyon alanındaki mühendisler
🔺Mimarlar, iç mimarlar, çevre planlamacıları ile yüksek mimarlar
🔺Üretim ve tekstil tasarımcıları
🔺Şehir, alan ve çevre-trafik planlamacıları
🔺Kadastro ve ölçüm uzmanları
🔺Grafik ve multimedya tasarımcıları
🔺Eğitim almış veya meslek olarak yetişmiş, diplomalı- belgeli hasta bakıcıları
🔺Eğitim almış, diplomalı- belgeli kadın doğum yardımcıları
🔺Çevre ve iş sağlığı, hijyen- bakım uzmanları
🔺Fizyoterapistler
🔺Diyetisyenler, beslenme uzmanları
🔺Konuşma ve duyma terapistleri
🔺Ortopedistler
🔺Sağlık alanında uzmanlığı bulunan her türlü personel
🔺Üniversite ve yüksek okul öğretim görevlileri (Ders ya da uzmanlık belirtilmiyor)
🔺Meslek eğitimi ve meslek okullarında eğitim verebilecek kişiler
🔺İlkokul ve ortaokul öğretmenleri
🔺Kreş öğretmenleri ve okul öncesi hazırlık öğretmenleri, eğitmenler
🔺Pedagoji ve öğretmen yetiştirme
🔺Özel pedagoji uzmanları
🔺Yabancı dil öğretmeni
🔺Müzik öğretmeni
🔺Sanat dersi öğretmeni
🔺IT ve bilgisayar uzmanı yetiştiricisi
🔺Sistem analizcisi
🔺Yazılım geliştirici
🔺İnternet sitesi ve multimedya geliştiricisi
🔺Uygulama ve IT programcısı
🔺Bu alanda, henüz adı konulmamış ve ihtiyaç duyulan her türlü personel
🔺Bilgisayar yöneticileri ve datenbank geliştiricileri
🔺Her türlü sistem yöneticisi
🔺Bilgisayar iletişimi, bağlantı uzmanları ve bu alanda yetişmiş her türlü personel
🔺Bilgisayar sistemleri ve ağ kurulumları ile ilgili her türlü personel