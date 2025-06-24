Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, dün yaptığı açıklamayla Türk sağlık sisteminde "tarihi bir gün" yaşandığını ve TBMM'ye sunulan yasa değişikliği teklifinin sağlıkta devrim niteliğinde dönüşümler getireceğini müjdeledi. Bakan Memişoğlu'nun ifadelerine göre, Türkiye'nin sağlık alanındaki yetkinliği ve potansiyeli, bu yeni düzenlemelerle "Küresel Sağlıkta Lider Türkiye" vizyonuna emin adımlarla ilerleyecek.

Sağlık Sistemine Nefes Aldıracak Değişiklikler

Teklif, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve denetiminde önemli iyileştirmeler öngörüyor:

Dijitalleşen Organ Bağışı: Organ bağışı süreçleri artık dijital başvuru imkanıyla kolaylaşacak ve bağışçının kararı temel alınacak. Bu sayede hayat kurtaran organ bağışlarının artırılması hedefleniyor.

Organ bağışı süreçleri artık dijital başvuru imkanıyla kolaylaşacak ve bağışçının kararı temel alınacak. Bu sayede hayat kurtaran organ bağışlarının artırılması hedefleniyor. Hekimlere Esneklik: Özel hastanelerde çalışan hekimler için iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilme fırsatı doğacak. Bu düzenleme, hekimlerin hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına olumlu yansıyacak.

Özel hastanelerde çalışan hekimler için iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilme fırsatı doğacak. Bu düzenleme, hekimlerin hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına olumlu yansıyacak. Meslek Tanımlarında Güncelleme: Sağlık hizmetleri, çağın gereklerine uygun yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilirken, optisyenlerin meslek örgütleri de daha aktif hale getirilecek.

Sağlık hizmetleri, çağın gereklerine uygun yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilirken, optisyenlerin meslek örgütleri de daha aktif hale getirilecek. Dijital Hasta Onayları: Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek. Bu pratik çözüm, acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda büyük kolaylık sağlayacak.

Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek. Bu pratik çözüm, acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda büyük kolaylık sağlayacak. Denetim ve Güvenlikte Artış: İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarındaki denetimler artırılarak, hasta güvenliğini merkeze alan yeni güvenlik adımları atılacak.

İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarındaki denetimler artırılarak, hasta güvenliğini merkeze alan yeni güvenlik adımları atılacak. Reklamlarda Sıkı Takip: Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı kontrol altına alınacak. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamların önüne geçilerek ticari kazanç elde etme amaçlı yanıltmalara izin verilmeyecek.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı kontrol altına alınacak. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamların önüne geçilerek ticari kazanç elde etme amaçlı yanıltmalara izin verilmeyecek. Tıbbi Kenevirde Sıkı Kurallar: Tıbbi kenevirden elde edilen ilaçlar, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı, sürdürülebilir ve kontrollü bir modelle daha sıkı kurallara bağlanacak. Ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.



Bakan Memişoğlu, bu yasa değişikliği teklifinin "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" ve "Küresel Sağlıkta Lider Türkiye" vizyonlarının somut adımları olduğunu vurguladı. Teklifin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bunun ülke, millet ve büyük sağlık ailesi için hayırlara vesile olmasını diledi.