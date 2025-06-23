Kafeinli içeceklerin suyun yerini tutmadığını vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Su içmek elzemdir. Eğer sade su içmeyi sevmiyorsanız, içine meyve dilimleri ekleyerek tadını biraz daha aromalı hale getirebilir, antioksidan alımınızı arttırabilirsiniz.” dedi. Su içeriği yüksek sebze ve meyvelere de öğünlerde daha fazla yer verilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, tuz tüketiminin sınırlandırılmasını ve dışarıda tüketilen yiyeceklere dikkat edilmesini önerdi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, yaz aylarında sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı alımı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kafeinli içecekler su ihtiyacını karşılamaz!

Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla özellikle vücudun ter ve vücut sıvıları ile kaybettiği sıvının geri koyulması gerektiğini dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Yani su içmek elzemdir. Eğer sade su içmeyi sevmiyorsanız, içine meyve dilimleri ekleyerek tadını biraz daha aromalı hale getirebilir, antioksidan alımınızı arttırabilirsiniz.” dedi.

Soğuk kahveler ve soğuk çaylar gibi içeceklerin su ihtiyacını istenilen düzeyde karşılamayacağına vurgu yapan Yiğit, “Çay, kahve gibi kafeinli içecek tüketimini günlük olarak TÜBER’de (Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi) belirtildiği gibi 800 ml ile sınırlandırmanız uygun olacaktır.” uyarısında bulundu.

Tuz tüketimi sınırlandırılmalı!

Kabak, salatalık, yeşil biber, semizotu gibi su içeriği yüksek olan sebzelere beslenmede daha sık yer verilmesi gerektiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Su içeriği yüksek olan ve A, C, E gibi antioksidan vitaminleri bolca içeren karpuz, kavun, üzüm, şeftali gibi meyveleri de öğünlerinize ekleyin. Ancak bu meyvelerin şeker oranı da yüksek olduğu için tüketim miktarına dikkat edilmeli.” dedi.

Susuzluk hissinin artmaması ve vücudun ödem tutmaması için tuz kullanımının da sınırlandırılması gerektiğine dikkat çeken Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle ev dışında yani restoranlarda yenilen yemeklerin tuz içeriği ve yağ içeriği evde yapılanlara göre daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle en azından hazır soslar, mayonezli ve kremalı besinleri sınırlandırmakta fayda var.”

Dondurma ve soğuk atıştırmalıklarını evde yapabilirsiniz!

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dondurmanın da sıcak havalarda tüketilebileceğini ifade eden Hülya Yiğit, “Ancak dondurma seçerken iyi kalitede olanlara yönelmekte fayda var. Keçi sütü ve salep kullanılarak hazırlanan Maraş dondurması uygun porsiyonda tercih edilebilir.” dedi.

Şekersiz olarak, tatlandırıcı eklenmeden meyvelerden yapılan sorbeler ve dondurulmuş meyveli yoğurtların da kolaylıkla bulunabildiğini kaydeden Yiğit, “Hatta evde bile bu tür yiyecekler kolaylıkla yapılabiliyor. Dondurma ve soğuk atıştırmalık ihtiyacı bu şekilde de karşılanabilir.” açıklamasını yaptı.

Yaz aylarında glisemik indeksi yüksek karbonhidratlardan kaçının!

Süt ürünleri, et, tavuk, balık gibi yiyeceklerin özellikle sıcak havalarda mikrobiyal bir bulaşma olmaması, besin zehirlenmesine yol açmaması için uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Bu tür besinler dışarıda uzun süre bekletilmemeli.” dedi.

Yiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

“Pilav, makarna, beyaz ekmek gibi glisemik indeksi yüksek karbonhidratlar yerine siyez bulguru, organik tam buğday ekmekleri, nohut, yeşil mercimek gibi haşlanmış kurubaklagiller ile yapılan salataları tercih etmek de yaz aylarında yaşam kalitenizi arttıracaktır.”