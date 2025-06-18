Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde yaşayan bir annenin yardım çığlığı, kamuoyunun dikkatini çekmeyi bekliyor. Henüz geçtiğimiz aylarda SMA Tip DMD (Duchenne Musküler Distrofi) kas hastalığı teşhisi konulan küçük Taha Miraç için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası, ne yazık ki istenilen desteği göremedi.

Taha Miraç'ın annesi, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla bir kez daha kamuoyuna seslendi. Gözleri dolarak, "Ne kadar uğraşsak da bir türlü Alanya’ya sesimizi duyuramadık. Oğlum gözümün önünde eriyip gidiyor. Ne olur artık bize bir el uzatın, oğlumu kaybetmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Anne, uzun süredir bu mücadeleyi verdiklerini ve tüm resmi izinlerin alınmasına rağmen gerekli bağışların toplanamadığını dile getirdi. Yetkililere ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Sadece bir çocuğun değil, bir annenin umudu da tükeniyor" sözleriyle feryat etti. Küçük Taha Miraç'ın sağlığına kavuşabilmesi için kampanyanın bir an önce hedefine ulaşması büyük önem taşıyor.

