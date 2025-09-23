Konaklı Mahallesi’nde gerçekleşen kaza, halk ve tur otobüsünün çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde çevredeki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, tedavilerin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde detaylı inceleme başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın oluş şekli ve sorumluların belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. Bölgedeki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, ekipler kaza mahallinde delil toplama çalışmalarına devam ediyor. Alanya’nın yoğun turistik bölgelerinden biri olan Konaklı’da meydana gelen bu olay, trafik güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, kazaya ilişkin detaylı bilginin soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.