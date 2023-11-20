Alanya'da 5 yıldızlı bir otelin görevlileri tatili bitip otelden ayrılacak Rus turist ailenin tavırlarından şüphelendi. Turistlerden bavulları açmasını isteyen görevliler içinde otele ait çok sayıda malzeme olduğunu gördü. Bavullarda yapılan aramada; şampuan, sabun, bez terlik, kahvaltılık küçük reçel, bal kutuları, kuruyemiş ve su şişeleri ve otelin çeşitli ürünleri çıktı. İki poşet dolusu lokum peroneli şoke etti. Bazı personel, 'pazar yerini geçmiş burası' sözleriyle tepkisini dile getirdi. Otel yönetimi turistlerden şikayetçi olmadı, ürünlerini geri aldı. Turistlerin valizlerinden çıkan malzemeler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA