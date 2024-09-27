Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada siyasi yasak kararı çıkması durumunda tüm CHP'li belediye başkanlarının görevlerini bırakacağını açıkladı. Yavaş, “Eğer iktidar bu şekilde davranırsa ve kulislerde konuşulduğu gibi olursa hepimiz görevi bırakıp dünyaya mesaj veririz” dedi.

Yavaş'tan Siyasi Yasak Uyarısı: "Dünyaya Mesaj Veririz"

Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada İstinaf Mahkemesi'nin kararı beklenirken, CHP'li belediye başkanları durumu yakından takip ediyor. Mansur Yavaş, İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi halinde tüm CHP'li başkanların görevi bırakacağını belirterek, "Bu, bizim utancımız. Siyasetin yargı yoluyla dizayn edildiği bir yerde hukuka olan güven gittikçe sona erer. Böyle bir ülkede ekonomi düzelmez, kimse yatırım yapmaz" ifadelerini kullandı.

"Cezasını 85 Milyon Çekiyor"

Yavaş, davayı siyasi bir süreç olarak değerlendirirken, iktidarın bu tür müdahalelerle hukuka güveni zedelediğini vurguladı. "Sadece siyasette bir kazanım elde etmek için hukukla oynarsanız, bunun cezasını 85 milyon insan çekiyor" diyen Yavaş, olası bir ceza durumunda CHP'li belediye başkanlarının toplu istifa kararı alabileceğini ifade etti.