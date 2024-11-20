Reklam Kurulu'nun 12 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen 351 sayılı toplantısında; tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalar incelendi.

KASIM İNDİRİMLERİNE 19,6 MİLYON LİRA CEZA

Toplantıda, 164 adet dosyadan 151'i mevzuata aykırı bulunurken, alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklam ve ticari uygulamalar hakkında, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca eksik bilgilendirme nedeni ile müdahale edilmesi gereken 2 dosya hakkında tedbiren durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişiminin engellenmesi müeyyidelerine karar verildi.

11 AYDA HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA 223,9 MİLYON LİRA CEZA

2024 yılının ilk 11 ayında Kurul tarafından toplam 1.704 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunurken, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.509 adet dosya hakkında durdurma cezasının ve toplam 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası ile erişimin engeli uygulanmasına karar verildi.

İNDİRİMLİ SATIŞLARDA MAĞDURİYET RİSKLERİNE KARŞI TEDBİRLER

Reklam Kurulu tarafından indirimli satışlara ilişkin çok sayıda reklam ve ticari uygulama için inceleme kararı alındı. İncelemesi tamamlanan 14 adet dosyadan 12 adedi aykırı bulundu. Kasım indirimlerinin de devam ettiği dikkate alınarak, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere uyarıda bulunuldu:

-Alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri,

-Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları,

-Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları,

-İndirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri,

-İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri,

-Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları,

-İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri,

-Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları.